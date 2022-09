Οικονομία

Σε υψηλό πολλών ετών οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης

Νευρικότητα στις αγορές με τους επενδυτές να περιμένουν μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων. Ο ρόλος του αποτελέσματος των ιταλικών εκλογών και των μέτρων στη Βρετανία.

Σε νέα υψηλά επίπεδα πολλών ετών αυξήθηκαν γενικότερα σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων και ο αντίκτυπος από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό της Βρετανίας συνεχίζει να είναι έντονος στις αγορές.

Οι αποδόσεις αυξήθηκαν στις αρχές της συνεδρίασης κατά 2-5 μονάδες βάσης στις περισσότερες αγορές με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου να αυξάνεται πρόσκαιρα στο 2,142%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι αποδόσεις των 10ετών ιταλικών ομολόγων, οι οποίες νωρίτερα σκαρφάλωσαν κατά 8 μ.β. στο 4,6%, ενώ είχαν για λίγο φθάσει και στο 4,7% σε συνέχεια της μεγάλης χθεσινής ανόδου μετά την καθαρή πλειοψηφία που κέρδισε ο δεξιός συνασπισμός υπό την Τζόρτζια Μελόνι στις εκλογές της Κυριακής.

To spread μεταξύ της απόδοσης των ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στις 265 μ.β. (2,65 ποσοστιαίες μονάδες) στην αρχή της συνεδρίασης, για να υποχωρήσει στη συνέχεια κάτω από τις 250 μ.β., το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουλίου.

Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αύξηση των αποδόσεων των ιταλικών τίτλων.

Χθες, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η τράπεζα δεν θα χρησιμοποιήσει το νέο μέσο έκτακτης ανάγκης (TPI) για αγορές ομολόγων χωρών, οι οποίες κάνουν «λάθη πολιτικής», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη νέα ιταλική κυβέρνηση.

Οι επενδυτές ήταν επίσης σε νευρικότητα μετά τις μεγάλες πωλήσεις των βρετανικών ομολόγων που προκάλεσαν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική κυβέρνηση και θα καλυφθούν με νέο δανεισμό.

Η προοπτική επιπλέον αύξησης του δανεισμού κατά δεκάδες δισ. στερλίνες κλόνισε τις αγορές και ώθησε τη στερλίνα σε νέα χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ.

