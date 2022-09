Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: εγκυμοσύνη, ρήξη μηνίσκου και εφηβοφωνία

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, η εκπομπή “Υγεία πάνω απ’ όλα”, βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον “αέρα” του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει, στην εκπομπή "Υγεία πάνω απ' όλα", τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, στις 10:00

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης.

Η πολύτιμή κάππαρη για την υγεία μας.

ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Έλληνες ερευνητές δημιουργούν εντομοκτόνα από βότανα.

Αυτοθεραπευτικές κινήσεις για ρήξη μηνίσκου.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου, στις 10:00

Εφηβοφωνία: Όταν οι άντρες έχουν παιδική φωνή. Η αποτελεσματική φωνοθεραπεία.

Ποια αγαπημένα σνακ μας προκαλούν άγχος.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ο ύπουλος τύφος για τα κουτάβια μας. Πώς αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

