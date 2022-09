Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος – Μεσίτης: Βιώνω λυσσαλέα επίθεση από συγκεκριμένους κύκλους

Μέσω ανακοίνωσής του, ο μεσίτης, κατηγορούμενος για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου εκφράζει τα παράπονά του.

Ανακοίνωση μέσω της οποίας διαμαρτύρεται για επίθεση σε βάρος του, εξέδωσε ο μεσίτης που κατηγορείται για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, «δείχνοντας» συγκεκριμένες ομάδες που τον στοχοποιούν.

Η ανακοίνωση του μεσίτη

«Με αφορμή την αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά της ομόφωνης απόφασης του Μ.Ο. Εφετείου Αθηνών, με θετική πρόταση του Εισαγγελέα υπέρ της αναστολής της ποινής μου και αποφυλάκισής μου, έως ότου δικαστώ σε δεύτερο βαθμό, θα ήθελα να γνωρίζετε αυτά που θα σας εκθέσω και να έρθετε για λίγο στη θέση μου.

Σε προσωπικό επίπεδο βιώνω μια λυσσαλέα επίθεση από συγκεκριμένους κύκλους. Γιατί όλο αυτό; Διότι προσπάθησα να σταματήσω την διαφυγή ενός αγνώστους σε εμένα δράστη μιας παράνομης πράξης που οπλοφορούσε, αφοπλίζοντάς τον για να μην μαχαιρώσει κανέναν αθώο και ανυποψίαστο πολίτη από τους παρευρισκόμενους.

Το γεγονός πως ο δράστης ήταν μέλος της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ, το οποίο φυσικά αγνοούσα, αξιοποιήθηκε καιροσκοπικά από μια μερίδα άρτια οργανωμένων και σε πολλές περιπτώσεις επαγγελματικών δικαιωματιστών, που το χρησιμοποίησαν προκειμένου να προωθήσουν με επιθετικό τρόπο την ατζέντας τους, παραποιώντας την αλήθεια και λανσάροντας αφηγήματα άσχετα με την πραγματικότητα, στρέφοντας εναντίον μου ολόκληρη κοινότητα με την οποία προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα.

Αυτοί, παραβλέποντας το γεγονός ότι η παρέμβασή μου δεν μπορούσε να έχει καμία σχέση με την όποια σεξουαλική ταυτότητα του δράστη, την οποία άλλωστε ήταν αδύνατο να γνωρίζω, με άθλιες μεθοδεύσεις, επιχείρησαν να με παρουσιάσουν ως «ομοφοβικό», «ακροδεξιό φασίστα», κτλ, ιδιότητες άσχετες με την προσωπικότητα αλλά και την ιδεολογία μου».

