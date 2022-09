Οικονομία

Μητσοτάκης - Google: Η μεγάλη επένδυση θα φέρει 20000 νέες θέσεις εργασίας

Το πρώτο Cloud Region στην ΝΑ Ευρώπη δημιουργεί η Google στην Ελλάδα, αυξάνοντας το Ελληνικό ΑΕΠ κατά 2,2 δις. Ανοίγουν δύο Κέντρα Αριστείας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Την επιλογή και το όραμα της κυβέρνησης να επενδύσει και να προωθήσει ένα ψηφιακό άλμα στη χώρα μας, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και την στήριξη και ανάπτυξη της οικονομίας, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι στην εκδήλωση για την παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων της Google στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος".

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια "σιωπηλή επανάσταση" που έλαβε χώρα τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα μας, με την αλματώδη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από το κράτος στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός αρχικά ευχαρίστησε την Google "για την εμπιστοσύνη της όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης που ενίσχυσε την παρουσία της στη χώρα μας" και τόνισε ότι στην Ελλάδα πλέον η ενίσχυση του ΑΕΠ ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο, ενώ έκανε λόγο για "έκρηξη επενδύσεων ρεκόρ, εξαγωγών και την πιο δυναμική μείωση της ανεργίας" καθώς και στην επιστροφή από το εξωτερικό στην Ελλάδα των νέων επιστημόνων.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πολιτεία στέκεται στο πλευρό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και τόνισε ότι δεν έκρυψε ποτέ το όραμα του για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα της χώρας μας, που περιγράφεται με το σχέδιο "Ελλάδα 2.0".

Τόνισε ότι η Google συντάσσεται προς αυτή την κατεύθυνση και το σχέδιο της για την Ελλάδα θα δημιουργήσει περίπου "20 χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας".

Προσέθεσε ότι οι επενδύσεις σε τομείς αιχμής είναι σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης όχι μόνο επειδή δημιουργούν εθνικό πλούτο και αναστέλλουν την φυγή των νέων, αλλά γιατί κινητοποιούν και εκσυγχρονίζουν την επιχειρηματική δράση, και αναβαθμίζουν την πατρίδα μας στον παγκόσμιο χάρτη διανομής κεφαλαίων.

"Πρόκειται για διαρκή μεταρρυθμιστική διαδικασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι μόνο των μεγάλων αλλά και των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές του τουρισμού που χρησιμοποιούν εργαλεία ψηφιακού μάρκετιγκ για να προωθήσουν το προϊόν τους" είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι θα διοχετευθούν πάνω από 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ σε όλους τους τομείς παραγωγής από τον πρωτογενή τομέα μέχρι την βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Αναφέρθηκε στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από το δημόσιο, τονίζοντας ότι έγιναν άλματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, προσθέτοντας ότι μια νέα θεσμική τομή θα διευκολύνει δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς να ανέβουν στο άλμα τεχνολογιών του μέλλοντος.

Σημείωσε επίσης ότι προτεραιότητα είναι η θωράκιση από κυβερνοαπειλές καθώς αυτές αφορούν και την εθνική μας άμυνα, ενώ διευκρίνισε ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο για καλύτερη απόδοση της οικονομίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

"Ήδη το κράτος παρέχει ψηφιακά 1.500 υπηρεσίες. Πρόκειται για μια σιωπηλή επανάσταση που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και συνεχίζεται. Έχουμε πλέον λιγότερη ταλαιπωρία, χωρίς ουρές και γραφειοκρατία" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος χαιρέτησε την απόφαση της Google να δημιουργήσει δυο κέντρα αριστείας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ είπε ότι 10 χιλιάδες άνεργοι αναβάθμισαν τις δεξιότητες τους εξαιτίας της συνεργασίας της εταιρείας με το υπουργείο Απασχόλησης".

Κατέληξε παραπέμποντας στα λόγια του ιδρυτή της Google: "Η αισιοδοξία είναι σημαντική γιατί σε βοηθά να τολμάς πράγματα που οι περισσότεροι δεν θα έκαναν. Εμείς τολμάμε και είμαι σίγουρος ότι θα σας έχουμε στο πλευρό μας".

Μεταξύ των στρατηγικών πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε σήμερα η Google ήταν:

Ένα σχέδιο δημιουργίας του πρώτου Google Cloud region στη χώρα, το οποίο θα διευκολύνει τους πελάτες να εξυπηρετούν τους χρήστες τους ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα έρευνας που ανέθεσε η Google στην AlphaBeta Economics, τα οποία υποδηλώνουν πως έως το 2030, το Google Cloud region στην Ελλάδα θα συνεισφέρει συνολικά 2,2 δισ. δολάρια στο εθνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 19.400 νέων θέσεων εργασίας.

Η επέκταση της συνεργασίας της Google με την Deloitte για τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας αφιερωμένων στη Βιωσιμότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα κέντρα αυτά θα βρίσκονται στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.

Η προσφορά του Google.org, του φιλανθρωπικού βραχίονα της Google, στον οργανισμό INCO και στο Impact Hub, ύψους 1 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες, οι οποίες επικεντρώνονται σε βιώσιμες λύσεις και στον οικοτουρισμό στην Ελλάδα.

Η επερχόμενη συνεργασία της με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Google Arts & Culture ο πολιτισμός της Ελλάδας να γίνει ακόμη πιο προσβάσιμος στο παγκόσμιο κοινό.

