Τέξας: Πυροβόλησαν μετανάστες που σταμάτησαν να πιούν νερό

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός, ενώ μια γυναίκα που τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δυο αδέρφια.



Δύο μετανάστες χτυπήθηκαν από σφαίρες και ο ένας ξεψύχησε κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στο Τέξας όταν δύο επιβαίνοντες σε ημιφορτηγό άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που είχαν σταματήσει για να πιουν νερό, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τρίτη, κοντά στην κοινότητα Σιέρα Μπλάνκα, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας Τέξας. Τα θύματα δέχθηκαν την επίθεση από τους ένοπλους κοντά σε δεξαμενή νερού σε αγροτικό δρόμο.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ιατρικό κέντρο Ελ Σολ του Ελ Πάσο, σύμφωνα με τις αρχές.

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός του Ελ Πάσο, που ανήκει στο δίκτυο του ABC News, μετέδωσε ότι δύο αδέλφια, ο Μάικ και ο Μάθιου Σέπαρντ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Μάικ Σέπαρντ είναι φρουρός σε ιδιωτική φυλακή.

Η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας του Τέξας στο Ελ Πάσο ανακοίνωσε πως οι δύο ύποπτοι αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πρόσθεσε ότι στην έρευνα συμμετέχουν επίσης το FBI, η συνοριοφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα κατήγγειλε ότι οι επιθέσεις του είδους οφείλονται στην «καλλιέργεια από τους τεξανούς Ρεπουμπλικάνους κλίματος φόβου για τους παράτυπους μετανάστες».

Οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ σπάνε ρεκόρ τα τελευταία χρόνια· πολλοί Ρεπουμπλικάνοι επικρίνουν με οξείς τόνους την πολιτική του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο ζήτημα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

