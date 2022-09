Πολιτική

Συνάντηση Ερντογάν – Τατάρ στην Προύσα

Τι δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μετά την συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.



Τετ α τετ συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ στο χώρο των 4ων Παγκοσμίων Νομαδικών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Προύσα Ιζνικ. Στόχος είναι η ανάπτυξη σχέσεων του ψευδοκράτους με τα τουρκικά κράτη, είπε ο Ερσίν Τατάρ ο οποίος πραγματοποίησε και άλλες συναντήσεις στο περιθώριο των Αγώνων.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην προεδρική σκηνή που στήθηκε στην περιοχή, διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Όπως μεταδίδεται, ο Ερσίν Τατάρ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με φιλοξενούμενους αρχηγούς κρατών.

Σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό ‘πρακτορείο΄ TAK, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κιργιζίας και τους αξιωματούχους των κρατών που συμμετέχουν στους αγώνες, καθώς και τον Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι η ανάπτυξη σχέσεων με τα τουρκικά κράτη. Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι «η ΄τδβκ’ μοιράστηκε τις ιδέες της με τον Ερντογάν για την ανάπτυξη των σχέσεων με φιλικές χώρες» και έδωσε κάποιες οδηγίες στην ομάδα του Ερντογάν.

Ο Ερσίν Τατάρ εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την ομιλία του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερσίν Τατάρ επιστρέφει στα κατεχόμενα απόψε.

Μιλλιέτ: Η Τουρκία ετοιμάζεται για προσφυγή στην ΓΣ ΟΗΕ για αναγνώριση ψευδοκράτους

Η Τουρκία ετοιμάζεται να οδηγήσει το Κυπριακό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να άρει τα εμπόδια για αναγνώριση του ψευδοκράτους, γράφει στο βασικό της πρωτοσέλιδο σήμερα η τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ, σύμφωνα με την οποία στην ημερήσια διάταξη είναι η φόρμουλα Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ακόμη και αν δεν περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα ψήφισμα από τη Γενική Συνέλευση θα ασκήσει ψυχολογική πίεση υπέρ της αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Κύπρο από Τουρκία, στην ατζέντα η φόρμουλα Ιερουσαλήμ», γράφει ότι το ψήφισμα για την Ιερουσαλήμ το 2017 το οποίο πέρασε με πρωτοβουλία της Τουρκίας έχει αποτελέσει προηγούμενο. Η πρόταση είχε υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από την Τουρκία και την Υεμένη ως απάντηση στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έγινε δεκτή με ψήφους 128 και με 9 κατά. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τότε να διακόψει την οικονομική βοήθεια σε χώρες που θα πουν ‘ναι’, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.

Ο πρώην Τούρκος πρεσβευτής Ουλούτς Οζουλκέρ δήλωσε: «Η απόφαση για την Ιερουσαλήμ ελήφθη το 2017 με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Τότε η Τουρκία τα κατάφερε. Γιατί όχι και αυτή τη φορά;».

Όπως γράφει η Μιλλιέτ, η Τουρκία έχει κάνει ριζικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στην πολιτική της για το Κυπριακό. Το πλαίσιο της στρατηγικής για αναγνώριση του ψευδοκράτους χαράχθηκε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ)τον Ιούλιο. Στη ανακοίνωση του ΣΕΑ τον Ιούλιο αναφέρθηκε ότι «δηλώθηκε ισχυρή υποστήριξη για το όραμα της λύσης δύο κρατών της ‘τδβκ΄ που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς». Μετά την έκκληση του Ταγίπ Ερντογάν για αναγνώριση κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επαναλήφθηκε και στην ανακοίνωση του ΣΕΑ τον Σεπτέμβριο. Στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά τις πολυδιάστατες δραστηριότητές της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και όλες οι χώρες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της ‘τδβκ’».

Ο πρώην Πρέσβης Ουλούτς Οζουλκέρ ανέφερε στην Μιλλιέτ:

«Σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων την έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επιπλέον, καθένα από τα 5 μόνιμα μέλη έχει δικαίωμα βέτο. Ακόμα κι αν λάβετε ψήφισμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η απόφαση πρέπει να ληφθεί και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι όμως δυνατό να προσεγγίσουμε το θέμα από άλλη οπτική γωνία. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δημιουργούν ψυχολογική πίεση ακόμα κι αν δεν περάσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η απόφαση της Ιερουσαλήμ το 2017 είναι ένα προηγούμενο από αυτή την άποψη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας όσον αφορά την αναγνώριση της ‘τδβκ’ είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 1964. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα το επέτρεπε σήμερα η Αγγλία, που ήταν η εγγυήτρια χώρα και έγραψε αυτή την απόφαση εκείνη την εποχή; Ούτε οι ΗΠΑ λένε ‘ναι’ σε αυτή την απόφαση. Είναι αδύνατο να παρακαμφθεί το βέτο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τότε μένει να δημιουργηθεί ψυχολογική πίεση. Ότι η ‘τδβκ’ αντιμετωπίστηκε άδικα, και τότε μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αφού έχουμε εξηγήσει ξεκάθαρα την τρέχουσα κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική. Έχει όμως ψυχολογική επίδραση. Δημιουργεί ψυχολογική πίεση. Εάν πάρετε 128 ψήφους υπέρ της ααναγνώρισης, όπως στο ψήφισμα της Ιερουσαλήμ, τότε πολλές χώρες μπορεί να αρχίσουν να σκέφτονται ότι «θα ήταν εντάξει αν αναγνωρίσουμε την ‘τδβκ»... Ένα ψήφισμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακόμα κι αν είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος, μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένες χώρες που είναι ενάντια των ΗΠΑ. Αλλά πρώτα πρέπει να πούμε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το πρόβλημά μας. Η απόφαση της Ιερουσαλήμ ελήφθη το 2017 με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Τότε η Τουρκία τα κατάφερε. Γιατί όχι αυτή τη φορά;»

