Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: προφυλακίστηκαν 7 από τα μέλη των συμμοριών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακά γίνεται η απολογία των συλληφθέντων, που ανήκαν σε ομάδες με εγκληματική δράση, που είχαν ως βάση την Πολυτεχνειούπολη. Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν αρκετοί άλλοι συλληφθέντες.

Στην φυλακή οδηγούνται οι επτά από τους δεκαέξι κατηγορούμενους στην υπόθεση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να απολογούνται από νωρίς το πρωί για κατηγορίες που αφορούν την δράση των ομάδων που εξαρθρώθηκαν στην επιχείρηση της Αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι ανά περίπτωση, οι δεκαέξι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, διακίνησης ναρκωτικών και άλλα. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν μετά το πέρας της πολύωρης απολογητικής διαδικασίας, ότι επτά κατηγορούμενοι πρέπει να προφυλακιστούν.

'Άλλοι επτά συλληφθέντες στην Πολυτεχνειούπολη που βαρύνονται με πλημμεληματικές κατηγορίες, παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο, όπου οι δίκες τους αναβλήθηκαν χθες και με εντολή του δικαστηρίου είναι ελεύθεροι μέχρι τις δίκες τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος θερμοκρασίας το Σάββατο

ΟΗΕ: Επιστολή της Τουρκίας για τα ελληνικά νησιά - Η απάντηση της Αθήνας

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 22 σημεία