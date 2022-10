Καιρός

Εκλογές στη Λετονία: Τι δείχνουν τα exit polls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώνονται τα ποσοστά για τα κόμματα, σύμφωνα με τα exit polls. Ποιο κόμμα έχει προβάδισμα.

Το κεντρώο κόμμα Νέα Ενότητα του πρωθυπουργού Κρισγιάνις Κάρινς είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Λετονία, σύμφωνα με το exit poll που μεταδόθηκε από το πρακτορείο LETA και το δίκτυο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης LSM.

Τα θέματα εθνικής ασφαλείας κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κόμμα Νέα Ενότητα εξασφαλίζει το 22,5% των ψήφων, έπεται η Ενωμένη Λίστα (Πράσινοι και τοπικά κόμματα) με το 11,55% και οι Πράσινοι και οι Αγρότες (κεντροδεξιό) με 10,9%.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο Κρισγιάνις Κάρινς θα λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Εγκιλς Λέβιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Κανείς στην κηδεία του 56χρονου, ούτε ο πατέρας του

Τροχαίο: Υπάλληλος Οδικής Βοήθειας παρασύρθηκε από όχημα

Σταμάτης Κόκοτας: Πότε θα γίνει η κηδεία του