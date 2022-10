Αθλητικά

Super Cup: Ο Προμηθέας στην τρίτη θέση

Καθάρισαν εύκολα το παιχνίδι στη Ρόδο οι Πατρινοί και πήραν την 3η θέση!

Την 3η θέση κατέλαβε ο Προμηθέας Πατρών στο 3ο Super Cup, αφήνοντας στην 4η και τελευταία θέση τον «οικοδεσπότη» Κολοσσό Ρόδου. Οι Αχαιοί... πάτησαν γκάζι στην 3η περίοδο, την οποία «έκλεισαν» στο +20 μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του «μικρού» τελικού, για να επικρατήσουν με 95-71 της ομάδας του «σμαραγδένιου νησιού».

Ο Τζο Γιανγκ με 23 πόντους (5/7) τρίποντα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Προμηθέα που τέλειωσε τον αγώνα με 15/25 τρίποντα! Με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κόντιτ, ενώ διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Κουλμπόκα (12π.), Τσαϊρέλης (11π.) και Χέλεμς (11π.). Από τον Κολοσσό Ρόδου ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σταρκς με 21 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Στεφάνοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 32-44, 48-68, 71-95

Mε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο Κολοσσός, αφού προηγήθηκε με 10-0 χάρη σε 5 πόντους του Σταρκς, τρίποντο του Στεφάνοβιτς και hook του Μορέιρα. Όμως, αν και βρέθηκε και στο +8 (17-9) λίγο αργότερα ο Κολοσσός, είδε τον Προμηθέα ν' απαντά και να «ροκανίζει» τη διαφορά σταδιακά. Αρχικά με σερί 10-0, οι παίκτες του Μάκη Γιατρά προσπέρασαν με 17-19 για να προηγηθούν με +3 (20-23), με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Στη 2η περίοδο, ο Προμηθέας ξεκίνησε με σερί από τρίποντα και μετά το 29-29, στο 14ο λεπτό ανέλαβαν οι Γκίκας και Κουλμπόκα για το +12 (32-44) στο ημίχρονο.

Η 3η περίοδος ήταν το διάστημα που ο Προμηθέας οικοδόμησε διαφορά ασφαλείας, αφού μετά το πρώτο πεντάλεπτο, οι Αχαιοί μετέτρεψαν σε μονόλογο την αναμέτρηση. Οι Γκίκας, Κουλμπόκα και Κόντιτ πήραν «φωτιά« για το +20 (48-68). Χέλεμς και Τσαϊρέλης ανέλαβαν δράση στο 4ο δεκάλεπτο και μετά το +25 (54-79), στο 33ο λεπτό, οι Ροδίτες πέταξαν... λευξή πετσέτα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Ζαχαρής, Κάρδαρης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σταρκς 21 (2), Μορέιρα 9, Χρυσικόπουλος, Κατσίβελης 7 (1), Στεφάνοβιτς 14 (3), Όζμπορν 6, Μπίλλης 6, Μπαρσέλο 5 (1), Χατζηδάκης 1, Ιορδάνου 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Κάουαν 5 (1), Γιανγκ 23 (5), Κόντιτ 13, Τσαϊρέλης 11 (1), Χέλεμς 11 (3), Πλώτας 2, Μουράτος 4, Γκίκας 7, Κακλαμανάκης 2, Σίμπσον 5 (1), Τανούλης, Κουλμπόκα 12 (1)

