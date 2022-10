Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ακόμα 700 αστυνομικοί στην Αττική

Η ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Αττική, η επιχείρηση της Αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη και οι επιχειρήσεις για μετανάστες στην Αθήνα.

«Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είπα ότι στόχος είναι να ενισχύσουμε την παρουσία της αστυνομίας δίπλα στους πολίτες. Το Σάββατο ορκίστηκαν 708 νέοι αστυνομικοί και το σύνολό τους αυτήν την εβδομάδα θα αναλάβει υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο στη ΓΑΔΑ. Για ποιο λόγο; Διότι εδώ βρίσκεται το 70% της εγκληματικότητας στη χώρα, ενώ εδώ μόλις το 1/3 από τους 56.000 αστυνομικούς. Θα ενδυναμωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που περιπολεί έξω». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Μάλιστα, σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με το πόσο θα αυξηθούν και οι νυχτερινές περιπολίες, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία αποδίδουν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

Όσον αφορά το θέμα της φοιτητικής εστίας του Ζωγράφου, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι γνώριζαν στον ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Συγκεκριμένα, επεσήμανε: «Το πρόβλημα στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου ήταν μεγάλο και πριν από τρία χρόνια. Υπάρχουν ενημερωτικά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας από το 2018, τα οποία δείχνουν μεγάλη παραβατικότητα, εγκληματικότητα. Μάλιστα, τα σημειώματα αυτά περιείχαν ονόματα, τα βασικά στοιχεία των αρχηγών των εγκληματικών οργανώσεων τα οποία συνελήφθησαν στην πρόσφατη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Θυμίζω ότι συνελήφθησαν 32 άνθρωποι, και 17 εκ των οποίων ζούσαν μέσα στη φοιτητική εστία ή τη χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σε γνώση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ πράγματα και να μην παρεμβαίνει, παρά μόνο αν δεν το επιτρέπει κάποια πολιτική βούληση. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνει κανείς είναι προς εκείνους που κυβερνούσαν τότε τη χώρα, προς την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος με τον πλέον υποκριτικό τρόπο μιλάει σήμερα για το θέμα των φοιτητικών εστιών και των πανεπιστημίων. Για ποιον λόγο επέτρεψαν να ανδρωθεί το καθεστώς της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στις φοιτητικές εστίες, στη συγκεκριμένη φοιτητική εστία;».

Επίσης, για το ίδιο θέμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε: «Στη φοιτητική εστία υπήρχαν δύο-τρεις όροφοι ολόκληροι από τους οποίους ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένοι οι φοιτητές. Ήταν ο τόπος στον οποίο οργανώνονταν οι δουλειές αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Το λέω αυτό γιατί την ημέρα που έγινε η επιχείρηση, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν τι πράγματα είναι αυτά; Γιατί ταλαιπωρεί η αστυνομία τους φοιτητές, γιατί τους βάζει σε κινδύνους, γιατί πυροβόλησε η αστυνομικός αυτόν που πήγε να τη σκοτώσει και άλλα. Η πραγματικότητα είναι ότι στην πρόσφατη επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με τον τρόπο που περιέγραψα και δεν αντιδρούσε για το γεγονός ότι τα παιδιά, οι φοιτητές, βρίσκονταν σε έναν χώρο και συναγελάζονταν υποχρεωτικά με σεσημασμένους κακοποιούς. Θυμίζω ότι σε βάρος του επικεφαλής, που τραυματίστηκε από τις σφαίρες της αστυνομικού, εκκρεμούσαν τέσσερα εντάλματα, ο τύπος δηλαδή κρυβόταν επί δύο και τρία χρόνια στην εστία και για μεγάλο διάστημα είχε πάει στην Αλβανία. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αστυνομία έδρασε και στο ΑΠΘ και όπου αλλού χρειάστηκε».

Σχετικά με τις επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας για παράτυπους μετανάστες, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι δεν θα σταματήσουν τονίζοντας: «Τους μεταφέρουμε σε ΠΡΟΚΕΚΑ και από εκεί γίνονται οι διαδικασίες που πρέπει για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είμαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα της μετανάστευσης. Αυτός είναι ο λόγος που πάρα πολύ τακτικά μεταβαίνω ο ίδιος στον Έβρο. Παρακολουθώ από κοντά την τεράστια επιχείρηση της ΕΛΑΣ να κρατήσει ισχυρά τα σύνορά μας διότι κάθε μέρα αποτρέπουν 1.500 με 2.000 παράνομους μετανάστες που, κυρίως νυχτερινές ώρες, επιχειρούν να μπουν στη χώρα».

