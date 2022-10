Life

“Παγιδευμένοι”: Άννα και Θοδωρής παίζουν το τελευταίο τους χαρτί (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται απόψε στις 22:00 με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει με τις αποκαλύψεις και τις ανατροπές του.



«Ό,τι είναι παρελθόν, είναι και πρόλογος»

Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Σε μια έντονα συναισθηματική συνάντηση, η Άννα και ο Θοδωρής θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί.

Τι θα ειπωθεί, ποια συμφωνία θα γίνει;

Θα μάθει η Άννα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα της δολοφονίας της Μυρτώς; Τι είναι αυτό που θα την κάνει να αλλάξει στάση; Γιατί θα πιέσει τον Δημήτρη να μην καταδώσει τον αδελφό του στην Αστυνομία για τα ναρκωτικά που βρήκε στο λούτρινο παιχνίδι της μικρής τους αδελφής; Θα καταφέρει να τον σταματήσει;

Μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις του Κοσμά, ο κόσμος της Άννας καταρρέει και με συνοδοιπόρο τον Δημήτρη βρίσκονται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα. Ένα σταυροδρόμι που μπορεί να τους οδηγήσει στον δολοφόνο, ή μήπως όχι;

Η εμφάνιση της Κατερίνας, της πρώην αρραβωνιαστικιάς του Δημήτρη, περιπλέκει την κατάσταση και γίνεται αιτία να βρεθεί ο Δημήτρης αντιμέτωπος με τον αδερφό της Σταύρο, τον οποίο θα ήθελε τώρα σύμμαχό του.

Όλα παίρνουν άλλη τροπή για την οικογένεια του Δημήτρη, όταν στο σπίτι τους εισβάλλει ένας άγνωστος άνδρας…

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

«Παγιδευμένοι»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

