Πολύνεκρο τροχαίο με φοιτητές: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στην Σλοβακία. Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου, χτυπώντας μια ομάδα φοιτητών. Βίντεο έχει καταγράψει την κίνηση του οχήματος.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπρατισλάβα όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια στάση λεωφορείου χτυπώντας μια ομάδα φοιτητών, δήλωσε σήμερα ο Σλοβάκος υπουργός Εσωτερικών κάνοντας λόγο για «τραγωδία», που σημειώθηκε την παραμονή της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.

«Μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών είναι φοιτητές. Κάποιοι θα πήγαιναν σήμερα για πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο. Πρόκειται για τραγωδία», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Ρομάν Μίκουλιτς σε δημοσιογράφους.

«Αν πίνεις και οδηγείς, αμέσως μετατρέπεσαι σε όπλο», πρόσθεσε ο υπουργός.

Συνολικά τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένας φοιτητής υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Ο οδηγός, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη μετά την τραγωδία, που σημειώθηκε χθες Κυριακή αργά το βράδυ. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από επτά έως δώδεκα χρόνια.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

