Κύπρος: Οργή Τουρκίας κατά ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο όπλων

Σε έντονη καταδίκη των ενεργειών του Λευκού Οίκου προβαίνει η Άγκυρα, για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία και την ένταξή της στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνικής Φρουράς, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, καταδικάζει η Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται ότι «δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε αυτό το νέο βήμα των ΗΠΑ, οι οποίες ήραν το εμπάργκο όπλων κατά της ελληνοκυπριακής διοίκησης πριν από δύο εβδομάδες».

«Με αυτό το βήμα, οι ΗΠΑ διέρρηξαν την ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί και λειτούργησαν μονόπλευρα», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Συμπληρώνει ότι «Με τέτοια βήματα, οι ΗΠΑ χάνουν επίσης την ευκαιρία να παίξουν εποικοδομητικό ρόλο στη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Η Τουρκία, ως εγγυήτρια, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού».