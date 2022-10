Οικονομία

Ενεργειακή κρίση – Σύνοδος Πράγας: Το προσχέδιο συμπερασμάτων των 27

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων που πρόκειται να υιοθετήσουν οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο της Πράγας.

Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα την Παρασκευή 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που περιήλθε σε γνώση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα καλέσουν για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει «εφαρμόσιμες λύσεις για τη μείωση των τιμών», μέσω και του καθορισμού «ανώτατου ορίου των τιμών του φυσικού αερίου».

Στο έκτακτο συμβούλιο Ενέργειας της 30ής Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα επιβολής ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέτρο αυτό, ωστόσο, σημειώνουν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τα δημόσια οικονομικά και δεν ικανοποιεί αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο.

Ειδικότερα, στο σχέδιο συμπερασμάτων που αναμένεται —αν και υπόκειται σε τροποποιήσεις— να υιοθετηθεί στην Πράγα, οι 27 υπογραμμίζουν:

«Οι προσπάθειές μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη μείωση των τιμών της ενέργειας πρέπει να συνεχιστούν. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά μας του Μαρτίου, του Μαΐου και του Ιουνίου του 2022, καλούμε την Επιτροπή να εργαστεί επειγόντως πάνω στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να αναπτύξει οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες:

Επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με εταίρους για την αναζήτηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων που οδηγούν σε ασφάλεια εφοδιασμού και χαμηλότερες τιμές εισαγωγής για την ΕΕ, ιδίως μέσω της Ενεργειακής Πλατφόρμας της ΕΕ.

Εφαρμόσιμες λύσεις για τη μείωση των τιμών μέσω του ανώτατου ορίου των τιμών του φυσικού αερίου.

Ανάπτυξη πιο αντιπροσωπευτικού δείκτη αναφοράς για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) που αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς.

Επιτάχυνση των εργασιών για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και τον περιορισμό της υπερβολικής αστάθειας των τιμών.»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να τονίσουν στο κείμενο των συμπερασμάτων ότι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής (20ή-21η Οκτωβρίου) θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη πλήρους Ενεργειακής Ένωσης, που «θα εξυπηρετεί τον στόχο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή κυριαρχία και την κλιματική ουδετερότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες την Τρίτη

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ