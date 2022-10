Κοινωνία

Δώρα Ζέμπερη: δις ισόβια για τον δολοφόνο της εφοριακού

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο Μανώλη Σοροπίδη για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη.

Την τελική ετυμηγορία του ανακοίνωσε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της εφοριακού Δώρας Ζέμπερη, το 2017. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ποινή του 63χρονου κατηγορουμένου.

Ο κατηγορούμενος, Μανώλης Σοροπίδης, κρίθηκε σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα κατά της 32χρονης εφοριακού.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικού, παρά το ότι η υπεράσπιση ζήτησε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Οι συγγενείς της Δώρας Ζέμπερη χειροκρότησαν την πρόταση της εισαγγελέως, ενώ νωρίτερα ζήτησαν από το δικαστήριο την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης όπως πρωτοδίκως.

Η Δώρα Ζέμπερη δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 μέσα στο Β' Νεκροταφείο της Αθήνας με 14 μαχαιριές.

