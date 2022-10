Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Οι "Παγιδευμένοι" έρχονται και απόψε στον ΑΝΤ1, με ένα καθηλωτικό επεισόδιο, με ανατροπές και συγκλονιστικές ερμηνείες.

«Αν κοιτάξεις για πολλή ώρα την άβυσσο,

στο τέλος και η άβυσσος θα κοιτάξει εσένα» (Νίτσε)

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της σειράς «Παγιδευμένοι», απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Άννα προσπαθεί να φτάσει στην αλήθεια, μέσω του Θοδωρή, με τον δικό της, αντισυμβατικό τρόπο έχοντας, όμως, να αντιμετωπίσει την αντίθετη στάση του Δημήτρη. Θα της πει, τελικά, ο Θοδωρής την αλήθεια για τη μοιραία νύχτα του εγκλήματος;

Ο Κοσμάς υποψιάζεται ότι η Άννα είναι η δικηγόρος του κατηγορούμενου για τον φόνο της Μυρτώς. Τι θα κάνει όταν οι υποψίες του επαληθευτούν; Πόσο ακραία θα είναι η αντίδρασή του;

Το χαμένο σκουλαρίκι της Μυρτώς, που θα οδηγήσει στον δολοφόνο, βρίσκεται. Από ποιον και πού;

Μετά από μια σειρά εκρηκτικών αποκαλύψεων, ο Δημήτρης και η Άννα έχουν να αντιμετωπίσουν ηθικά και πρακτικά διλήμματα που ορθώνουν τοίχους ανάμεσά τους.

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

«Παγιδευμένοι»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

