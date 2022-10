Κοινωνία

Πάτρα: Απόπειρα αρπαγής παιδιού κατήγγειλε μητέρα

Θύμα αρπαγής κινδύνευσε να πέσει ένα αγόρι, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο του.

Μία γυναίκα από την Πάτρα κατήγγειλε ότι, ο 12χρονος γιος της κινδύνευσε να πέσει θύμα αρπαγής την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο.

Όπως είπε η γυναίκα, το παιδί περπατούσε κι ένα αυτοκίνητο του έκλεισε το δρόμο, ενώ ο οδηγός του του ζήτησε επιτακτικά να μπει στο όχημα.

Το παιδί αντέδρασε και κατάφερε να ξεφύγει να ζητήσει βοήθεια.

«Το παιδί ταράχτηκε έκανε προς τα πίσω, κάνει αυτός όπισθεν προκειμένου να τον ακινητοποιήσει και έτρεξε και μπήκε μέσα σε έναν κύριο εδώ γείτονα. Ταραχτήκαμε πάρα πολύ όταν έγινε αυτό το περιστατικό. Έχουμε ενημερώσει τα παιδιά μας, αλλά εγώ το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι αν υπήρχε και συνοδηγός, ότι άνετα θα είχαν πάρει το παιδί», δήλωσε η μητέρα του παιδιού, η οποία έκανε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

