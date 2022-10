Κοινωνία

Η Εκκλησία ζητά αποζημίωση από το Κράτος για την Βουλιαγμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωγή κατά του Δημοσίου, με αίτημα για αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Εκκλησία, όπως αποακάλυψε ο Αρχιεπίσκοπος, στην ΔΙΣ.

Αγωγή κατά του Δημοσίου ετοιμάζει η Εκκλησία έπειτα από τη δικαίωσή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για ακίνητά της στη Βουλιαγμένη που παρέμεναν για χρόνια δεσμευμένα.

Η προσφυγή της Εκκλησίας είχε γίνει το 2013 και αφορούσε τον χαρακτηρισμό της «αδικαιολόγητης άρνησης του Κράτους να ρυθμίσει πολεοδομικά τα ατακτοποίητα της Βουλιαγμένης, ως παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Επιδίωξη της Εκκλησίας είναι να κινηθεί με παρόμοιο τρόπο και για εκκλησιαστικά ακίνητά της σε τουλάχιστον άλλες έξι περιοχές (Φασκομηλιά, Λεγραινά, Βάρη, Στροφυλιά, Κοκκιναρά, Φλαμούρι Μαγνησίας), όπως ενημέρωσε την Τρίτη τους μητροπολίτες στην συνεδρίαση της Ιεραρχίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη μακροσκελή εισήγησή του ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα εποχή στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας για τη συνεργασία που θα υπάρξει σχετικά με το μεγάλο εκκλησιαστικό πρότζεκτ στην περιοχή του Σχιστού-Σκαραμαγκά.

Οπως υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος έχει συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό να υπάρξει συνεργασία με την Πολιτεία για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος του λαού.

Εντούτοις ο Αρχιεπίσκοπος αφιέρωσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη δικαίωση της Εκκλησίας από το ΕΔΔΑ με την απόφαση της 2/6/2022.

Οπως υποστήριξε η Εκκλησία, η παραβίαση είχε ως συνέπεια «την απώλεια εισοδήματος για την Εκκλησία της Ελλάδος, της τάξεως των 20.000.000 κατ’ έτος».

Η Εκκλησία πάντως είναι αποφασισμένη να μην περιοριστεί στη δικαίωση αλλά – σύμφωνα με τα όσα είπε χθες o Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος στο σώμα της Ιεραρχίας και στέλνοντας μήνυμα και στην Πολιτεία – θα διεκδικήσει και αποζημίωση. «Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη αποζημίωση τής Εκκλησίας της Ελλάδος για τη ζημία που υπέστη καθ’ όλα τα έτη λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης της Διοίκησης να ρυθμίσει πολεοδομικά τα ακίνητά της, ως νομίμως όφειλε. Η Εκκλησία της Ελλάδος θα ασκήσει αγωγή κατά τού Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας αποζημίωση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε δε πως ανοίγει ο δρόμος για την πολεοδομική ρύθμιση των ατακτοποίητων ακινήτων «σε συμμόρφωση της Διοίκησης και του αρμοδίου ΟΤΑ προς την απόφαση του ΕΔΑΔ» καθώς ο φάκελος της υποθέσεως θα διαβιβασθεί στην Επιτροπή των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγιο: Πέθανε ξαφνικά, ενώ έκανε ακτινογραφία

Τροχαίο: Σκότωσε τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο

Φωκίδα: Νεκρός από κατάρρευση στοάς σε μεταλλεία