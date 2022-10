Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Ο προφυλακισμένος για βιασμό της κόρης της συντρόφου του (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας του και φωτογραφίες. Η 13χρονη είχε μιλήσει σε εκπαιδευτικό, περιγράφοντας έναν εφιάλτη.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία της ταυτότητας και φωτογραφίες του 46χρονου ο οποίος προφυλακίστηκε, μετά από την άσκηση δίωξης για την κατηγορία ότι βίασε την 13χρονη κόρη της συντρόφου του, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοινωση της ΕΛ.ΑΣ. «Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 46χρονου ημεδαπού, o οποίος εμπλέκεται σε ποινική υπόθεση κατά ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου τηλεφωνικά στους αριθμούς 2810-722232 και 2810-722236 , για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

Δείτε τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 46χρονου, πατώντας ΕΔΩ

Ο 46χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες ενώ την άποψή του υποστήριξαν τόσο η μητέρα όσο και η θεία της 13χρονης που κατέθεσαν ότι όσα κατήγγειλε η ανήλικη είναι προϊόν μίσους και μυθοπλασίας.



Την ίδια ώρα, η 13χρονη επέμεινε στις καταγγελίες της και έχει ήδη εξεταστεί από ιατροδικαστή και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου ενώ στο πλευρό της βρίσκονται και παιδοψυχολόγοι.



Η 13χρονη πριν από λίγες ημέρες εκμυστηρεύτηκε τα όσα ζούσε σε εκπαιδευτικό κάνοντας όμως λόγο ότι πρόκειται για φίλη της.



Εκείνη χωρίς να χάσει χρόνο ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η κοπέλα βιάστηκε τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου.



Μία ημέρα αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 46χρονο ενώ το 13χρονο παιδί διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

