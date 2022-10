Life

Προεδρικό Μέγαρο: Ο κήπος ανοίγει ξανά για το κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μέρα και ποιες ώρες θα παραμένει επισκέψιμος ο κήπος. Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.



Από την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου ανοίγει και πάλι για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 16:00.

Η είσοδος θα πραγματοποιείται από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β', αρ. 2.

Τυχόν αλλαγές στην επισκεψιμότητα του κήπου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας www.presidency.gr.



Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων και αποτελεί μια όαση πράσινου στο κέντρο της Αθήνας. Στα μέσα του 19ου αιώνα, το χώρο αυτό καταλάμβανε ο λαχανόκηπος των Βασιλικών Ανακτόρων (σημερινής Βουλής), μια και το έδαφος στη θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα εύφορο.





Ο κήπος ακολουθεί ένα σχετικά αυστηρό γεωμετρικό σχέδιο γαλλικού ρυθμού, με συμμετρικά παρτέρια χλόης και νησίδες εποχιακών ανθοφόρων φυτών. Την αυστηρότητα της σύνθεσης προς την οδό Ηρώδου Αττικού μετριάζουν πλατάνια, φιλύρες, φοίνικες και κυπαρίσσια.



Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου περιλαμβάνει περίπου 140 διαφορετικά είδη φυτών και ποικιλίες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων. Μερικά από τα φυτά είναι σπάνια, ενώ πολλά από τα δέντρα του κήπου, όπως για παράδειγμα οι αριές και τα κυπαρίσσια ξεπερνούν τον ένα αιώνα ζωής.



Σημείο αναφοράς για τον κήπο αποτελεί ο μακρύς διάδρομος με τα ψηλά κυπαρίσσια που καταλήγει στην πισίνα και το περίπτερο. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου υπάρχουν χλοοτάπητες, βαθμιδωτές ταράτσες, παρτέρια και νησίδες με δέντρα και θάμνους. Περιφερειακά σε όλη την έκταση του κήπου υπάρχουν ψηλές δενδροστοιχίες δίπλα στα κιγκλιδώματα που εξασφαλίζουν την απαραίτητη απομόνωση από τους γύρω δρόμους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)