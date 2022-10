Κοινωνία

Παλλήνη: επίθεση με επικίνδυνο υγρό σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης (εικόνες)

Κινδύνεψαν οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Παλλήνης. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.



Επίθεση σε δύο υπαλλήλους της Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Παλλήνης, εξαπέλυσε ένας 80χρονος άνδρας την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εισέβαλε στο κτήριο σε έξαλλη κατάσταση για ένα πρόστιμο που του έχει επιβληθεί και έριξε σε δύο υπαλλήλους ένα υγρό που μοιάζει με πίσσα.

Οι δύο υπάλληλοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος είχε μεταβεί στην Υπηρεσία Δόμηση με το μηχανάκι του, το οποίο όμως χάλασε με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψει στο σημείο και να αποχωρήσει με άλλον τρόπο, μετά την επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος είχε δημιουργήσει ξανά επεισόδιο σε δημόσια υπηρεσία, στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση του δήμου Παλλήνης

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος επισημαίνει τα εξής:

«Μόνο αποτροπιασμό και ντροπή προκαλεί η βίαιη επίθεση που δέχτηκαν με επικίνδυνο υγρό στο πρόσωπο και στα μάτια, δυο υπάλληλοι της Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Παλλήνης, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, από πολίτη, γνωστό στις Αστυνομικές Αρχές, στον οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο για πολεοδομική παράβαση.

Οι υπάλληλοι διέτρεξαν σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένως στο Νοσοκομείο όπου δέχτηκαν ιατρική φροντίδα. Συνεχίζουν τις εξετάσεις αλλά ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Παλλήνης.

Το πρόστιμο αφορούσε πολεοδομική παράβαση η οποία διαπιστώθηκε έπειτα από αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης, κατόπιν καταγγελίας και Αστυνομικής παραγγελίας.

Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση και στέκομαι στο πλευρό των υπαλλήλων που δεν εκφοβίζονται και θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν το καθήκον τους, πιστοί στην τήρηση του Νόμου.

Ο σεβασμός προς τους εργαζομένους των Δημοτικών Υπηρεσιών είναι αδιαπραγμάτευτος. Ως Δημοτική Αρχή, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για την υπεράσπιση των εργαζομένων του Δήμου μας».

