Τσαγατάι Ερτσιγές: Ποιος είναι ο νέος Πρέσβης της Τουρκία στην Ελλάδα

Θιασώτης της «Γαλάζιας Πατρίδας» ο νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα. Θεωρείται από τους πλέον έμπειρους διπλωμάτες στον τομέα των θαλασσίων ζωνών.



Με απόφαση Μεβλούτ Τσαβούσογλου, νέος πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα θα είναι ο Τσαγατάι Ερτζιγές, όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική κυβέρνηση και ο οποίος θεωρείται ως «ικανότατος» διπλωμάτης και πάνω απ' όλα, θιασώτης της «Γαλάζιας Πατρίδας».

O Ερτζιγές, θεωρείται ικανότατος διπλωμάτης και είναι γνωστός και ως «γκουρού» των θαλασσίων ζωνών της τουρκικής διπλωματίας.

Συμμετείχε στην τουρκική αντιπροσωπεία κατά τον 64ο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην Αθήνα τον περασμένο Φεβρουάριο. Επί κεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ ο οποίος αναλαμβάνει τώρα τη θέση του εκπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ στη θέση του Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Ο Τσαγατάι Ερτζιγές εισήλθε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 1988 στο Γραφείο Ελλάδας. Έγινε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας-Αεροπορίας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, με έδρα το Μόντρεαλ, την 1η Σεπτεμβρίου 2012, και Πρέσβης στη Βηρυτό το 2015.

Υπηρέτησε ως μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο το 2004 και στις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα για τα προβλήματα του Αιγαίου.

Από τον Δεκέμβριο του 2018 είναι Γενικός Διευθυντής Κύπρου-Ελλάδας, Ναυτιλίας-Αεροπορίας και Συνόρων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι εκείνος που το 2020 ανάρτησε τον γνωστό τουρκικό «χάρτη» του ΤΥΠΕΞ όπου δείχνει τα “νέα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας” τα οποία φτάνουν μέχρι Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη εξαφανίζοντας το Καστελλόριζο. Επίσης παρέθεσε χάρτη με τις περιοχές, για τις οποίες η τουρκική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ ζητά άδεια για έρευνα και γεωτρήσεις.

