Forbes - Μπαπέ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν εκθρόνισε τους Μέσι και Ρονάλντο. Ποιοι παίκτες είναι στην πρώτη 10αδα της λίστας.



Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό "Forbes", και είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης εκτός από τον Λιονέλ Μέσι ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας εδώ και οκτώ χρόνια.

Τα 128 εκατομμύρια του Κιλιάν Μπαπέ

Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές ετήσιες απολαβές για πρώτη φορά το 2018, και οι δύο ήταν στα 30 τους. Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν περίμενε τόσο πολύ, πετυχαίνοντας το κατόρθωμα σε ηλικία... μόλις 23 ετών.

Το "Forbes" εκτιμά ότι ο 23χρονος Γάλλος σούπερ σταρ θα κερδίσει 128 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022-23 προ φόρων και αμοιβών μάνατζερ, ποσό ρεκόρ για την ετήσια κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών στον κόσμο που τον φέρνει στην πρώτη θέση. Παρά τις φήμες για μετακόμιση στη Ρεάλ Μαδρίτης, που προκάλεσαν ακόμη και την παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο Μπαπέ υπέγραψε τον Μάιο τριετή επέκταση συμβολαίου για να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του, που όπως τα περισσότερα συμβόλαια ποδοσφαίρου δεν είναι δημόσια, ο Μπαπέ θα εισπράξει περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του μισθού του και ενός μεριδίου του μπόνους υπογραφής του για αυτή τη σεζόν. Αυτό είναι επιπλέον των εκτιμώμενων 18 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες αποδοχές που κερδίζει ο Μπαπέ από τους χορηγούς όπως οι , Nike, Dior, Hublot, Oakley και Panini. Τα ενδιαφέροντά του εκτός γηπέδου δεν σταματούν εκεί. Ο Μπαπέ εμφανίστηκε πρόσφατα στο εξώφυλλο του βιντεοπαιχνιδιού FIFA της EA Sports για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής, Zebra Valley, και εντάχθηκε στην πλατφόρμα φαντασίας NFT Sorare ως πρεσβευτής και ως επενδυτής.

652 εκατομμύρια για τους 10 πρώτους της κατάταξης

Ενώ πλέον η πρώτη θέση δεν ανήκει πλέον στον Λιονέλ Μέσι ή στον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι δύο θρυλικοί αστέρες του ποδοσφαίρου αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν, συμβάλλοντας στο ποσό-ρεκόρ των 652 εκατομμυρίων δολαρίων για τους δέκα κορυφαίους της σχετικής λίστας, αυξημένα κατά 11% από τα 585 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Μόνο οι τρεις πρώτοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% αυτού του ποσοστού. Ο μισθός και το μπόνους εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου.

Η πρώτη πεντάδα

Πάντως, η άνοδος του Μπαπέ τοποθετεί τον Μέσι και τον Ρονάλντο σε θέσεις κάτω από την κορυφή. Το «ζευγάρι» κατείχε τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα κερδών κάθε χρόνο από το 2014, ξεπερνώντας τα 127 εκατομμύρια δολάρια (ο Μέσι το 2019) και τα 125 εκατομμύρια δολάρια (Ρονάλντο το 2021). Ο Μέσι έχει ανέβει ακόμη πιο ψηλά —130 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και το 2022— στην ετήσια λίστα του "Forbes" με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο. Οι δύο τους υποχώρησαν στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα.

Ο Νεϊμάρ (Παρί ΣΖ) με 87 εκατομμύρια δολάρια και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ (53 εκατομμύρια δολάρια) ολοκλήρωσαν την πεντάδα.

Η είσοδος του Χάλαντ στο Top-10

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ένταξή του στον αγγλικό σύλλογο από την Μπορούσια Ντόρτμουντ την τελευταία σεζόν, κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη δεκάδα με κέρδη 39 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου δύο μήνες μετά τη σεζόν, αναμφισβήτητα κανένας παίκτης δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός. Ο 22χρονος παίκτης έχει αποδειχθεί ότι αξίζει κάθε σεντς από τα 63 εκατομμύρια δολάρια που κατέβαλε η Μάντσεστερ Σίτι, σκοράροντας 19 γκολ σε μόλις 11 αγώνες Premier League και Champions League. Ο Νορβηγός βρίσκεται στο Νο. 6 της φετινής λίστας και αναμένεται να κερδίσει 35 εκατομμύρια δολάρια σε μισθό και μπόνους αυτή τη σεζόν, συν 4 εκατομμύρια δολάρια σε χορηγίες.

Η άνοδος του Γάλλου Μπαπέ και του Νορβηγού Χάαλαντ, των μοναδικών παικτών κάτω των 30 ετών στη λίστα, σηματοδοτεί μια αλλαγή στο παιχνίδι, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του "Forbes", καθώς ο Μέσι και ο Ρονάλντο πλησιάζουν στο τέλος της ένδοξης καριέρας τους. Εγκαινιάζοντας ένα κίνημα νέων που πρόκειται να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τα επόμενα χρόνια.

Μέσι και Ρονάλντο

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι δύο πιο κορυφαίοι αστέρες έχουν δει τα κέρδη τους, ιδιαίτερα εκτός γηπέδων να υποχωρούν, στο λυκόφως της καριέρας τους. Ο Μέσι, 35 ετών, αναμένεται να κερδίσει 110 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν (55 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου), ενώ ο Ρονάλντο, 37 ετών, αναμένεται να κερδίσει 100 εκατομμύρια δολάρια (60 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη). Και οι δύο υπέγραψαν προσοδοφόρες συμφωνίες με εταιρείες κρυπτονομισμάτων τον περασμένο χρόνο, με τον Μέσι να παίρνει 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το Socios.com και τον Ρονάλντο να συνεργάζεται με την Binance για ένα άγνωστο ποσό.

Η επιστροφή από την εποχή Covid-19

Ενώ οι απώλειες του Covid-19 προηγουμένως έβαζαν περιορισμό στις μετακινήσεις των παικτών, η ανάκαμψη φαίνεται να είναι σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με την "Deloitte", οι σύλλογοι της Premier League ξόδεψαν το ρεκόρ των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, 67% υψηλότερα από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

Η πρώτη 10αδα

Κιλιάν Μπαπέ 128 εκατομμύρια δολάρια Λιονέλ Μέσι 120 Κριστιάνο Ρονάλντο 100 Νειμάρ 87 Μοχάμεντ Σαλάχ 53 Έρλινγκ Χάαλαντ 39 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 35 Εντέν Αζάρ 31 Αντρές Ινιέστα 30 Κέβιν Ντε Μπρόινε 29