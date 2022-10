Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Στο βήμα τη σκυτάλη θα αναλάβει μετά τη Μάγδα Φύσσα ο πατέρας του δολοφονημένου μουσικού.

Με την Μάγδα Φύσσα στο βήμα του μάρτυρα θα συνεχιστεί ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δικάζει την Χρυσή Αυγή η έκτη ημέρα της δίκης κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και ο πατέρας του μουσικού, Παναγιώτης Φύσσας.

Η κ. Φύσσα αναμένεται σήμερα να εξεταστεί από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, διαδικασία που ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση από την οποία δεν έλειψαν οι εντάσεις , ειδικά όταν η μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις τόσο από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Γιάννη Λαγό όσο και από τον συνήγορό του, Κώστα Πλεύρη. Ο δικηγόρος σε μία λεκτική αντιπαράθεση που είχε με την μάρτυρα, χαιρέτησε ναζιστικά παρουσία των δικαστών κοιτάζοντας την μητέρα του Παύλου Φύσσα. Η κίνηση αυτή έγινε για δεύτερη φορά στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο ήταν για πρώτη φορά που έγινε ενόσω οι δικαστές βρίσκονταν στην Έδρα και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν λόγω χειροκροτημάτων του κοινού, που βρίσκεται στην πλευρά της Πολιτικής Αγωγής , σε μία απάντηση της κ. Φύσσα.

Στην κατάθεσή της η μητέρα του 34χρονου Παύλου Φύσσα, επανέλαβε την πεποίθησή της ότι ο γιος της δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά κατόπιν απόφασης που έλαβε η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή η οποία κινητοποίησε για τον σκοπό αυτό την Τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, μία από τις πλέον δραστήριες , το 2013, Τοπικές του τότε κοινοβουλευτικού κόμματος. Η μάρτυρας αφού περιέγραψε, εμφανώς συγκινημένη, πώς έμαθε ότι ο γιος της υπέστη "κάτι σοβαρό" τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 και πώς αντιμετώπισε την σκληρή πραγματικότητα όταν είδε τον γιο της "να κοιμάται" στο νεκροτομείου του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας , είπε στους δικαστές όλα όσα της εξιστόρησαν οι φίλοι του γιου της ότι έγιναν, πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο ο "δολοφόνος". Εκείνος που "με ηρεμία αγκάλιασε τον Παύλο και τον μαχαίρωσε" όπως είπε Μάγδα Φύσσα . Η μάρτυρας αναφέρθηκε στην στάση των Αστυνομικών της ΔΙΑΣ εκείνο το βράδυ οι οποίοι "όχι μόνο δεν απέτρεψαν το έγκλημα, αλλά το βοήθησαν" παραμένοντας παρατηρητές των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν όταν συγκροτημένη ομάδα χρυσαυγιτών εγκλώβισε τον Παύλο Φύσσα.

Η μητέρα του μουσικού έκανε αναφορά σε "κρατική ασυλία" την οποία όπως είπε απολάμβανε "μία τρομοκρατική εγκληματική οργάνωση που κυκλοφορούσε ελεύθερα στους δρόμους και σκότωνε αθώους".

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της Μάγδας Φύσσα το δικαστήριο πρόκειται να καλέσει ενώπιον του , τον κ. Παναγιώτη Φύσσα ο οποίος ήταν ο πρώτος μάρτυρας που εξέτασε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ο πατέρας του μουσικού είχε σπεύσει στο σημείο που μαχαιρώθηκε θανάσιμα ο γιος του και τον είχε δει πεσμένο στην αγκαλιά της συντρόφου του που καθόταν στο πεζοδρόμιο. Μόνο που βλέποντας τον γιο του ο Παναγιώτης Φύσσας δεν είχε αντιληφθεί πως ήταν ήδη νεκρός. 'Αρχισε να φοβάται ότι ίσως έχει συμβεί το χειρότερο καθώς το ασθενοφόρο "δεν έβαλε σειρήνα" και βλέποντας "μια ευθεία γραμμή στο μηχάνημα". Όπως είχε καταθέσει στην πρώτη δίκη:

"Κατά τις 12 και 5 το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο αδελφός μου και μου είπε: "Τρέχα στην Τσαλδάρη χτύπησαν το παιδί". Μόλις έφτασα, είδα τη Χρύσα, τη φίλη του Παύλου, να κάθεται στο πεζοδρόμιο και να έχει στα πόδια της τον Παύλο. Ήταν ακίνητος. Μου είπαν ότι τον μαχαίρωσαν. Πίστευα ότι έχει μόνο γρατζουνιές. Πήγε το μυαλό μου στη Χρυσή Αυγή , γιατί τα τραγούδια του, τους ενοχλούσαν. Σκέφτηκα ότι οι μαχαιριές ήταν για να τον φοβίσουν. Νόμιζα ότι είναι ζωντανός, ότι είχε λιποθυμήσει...Μετά μου έκανε εντύπωση που το ασθενοφόρο δεν έβαλε σειρήνα όταν φτάσαμε στο Γενικό Κρατικό. Το μηχάνημα έδειχνε ευθεία γραμμή. Μου είπαν ότι το παιδί ‘'έφυγε''. Τους ρώτησα: "Γιατί; Επειδή καθυστέρησε το ασθενοφόρο; ‘' Μου απάντησαν "Όχι, ‘'θα πέθαινε ακόμα κι αν τον χτυπούσαν έξω από το νοσοκομείο. Ήταν πολύ επαγγελματικό το χτύπημα''. Δεν ήξερα πώς να το πω στην μάνα του. Της είπα ότι το παιδί χτύπησε στο κεφάλι. Όταν ήρθε στο νοσοκομείο, έμαθε από τους γιατρούς τι είχε γίνει."

Η υπεράσπιση του Γιώργου Ρουπακιά και στο πρώτο δικαστήριο αλλά και τώρα , όπως φάνηκε και με ερωτήσεις της προς την μητέρα του μουσικού, αμφισβητεί ότι ειπώθηκε από γιατρό στους δύο γονείς η φράση περί "επαγγελματικού χτυπήματος" . Ο συνήγορος του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα , ζήτησε στην προηγούμενη συνεδρίαση από την Μάγδα Φύσσα να κατονομάσει τον εν λόγω γιατρό, κάτι που αναμένεται να κάνει και με τον κ. Παναγιώτη Φύσσα. Σε αντίστοιχες παρατηρήσεις της πλευράς του Γιώργου Ρουπακιά στην πρώτη δίκη, ο πατέρας του Παύλου Φύσσα είχε αντιδράσει πολύ έντονα λέγοντας πως ο Ρουπακιάς επιχειρεί να αποδώσει τον θάνατο "σε καθυστέρηση του ασθενοφόρου" . Σύμφωνα πάντως με την δικογραφία , ο θάνατος του Παύλου Φύσσα επήλθε "επιτόπου" με "μόνη και αποκλειστική αιτία το τραύμα που το προξένησε ο Γιώργος Ρουπακιάς" ο οποίος "τον έπληξε δύο φορές στο αριστερό ημιθωράκιο, στο ύψος της καρδιάς και μία φορά στον μηρό"

