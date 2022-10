Πολιτική

Ερντογάν για Αγία Σοφία: Αν θέλει ο Θεός θα έρθουν κι άλλα τέτοια

Ο Τούρκος Πρόεδρος "υποσχέθηκε" πως στο μέλλον ίσως και άλλα μουσεία γίνουν τζαμιά.

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά με στόχο την Αγία Σοφία.

Ο Του΄ρκος Πρόεδρος απευθυνόμενος χθες σε νέους προανήγγειλε κι άλλες μετατροπές μουσείων σε τζαμί όπως έγινε με την Αγιά Σοφιά.

Χαρακτηριστηκά δήλωσε σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου: "Τα νιάτα μας τα περάσαμε πάντα με την λαχτάρα να ανοίξει η Αγία Σοφιά και να τερματιστεί η καταπίεση στα πιστεύω και τις αξίες μας. αχ, αν είχε γλώσσα και αν μπορούσε να μιλήσει το Σουλταναχμέτ. Πάντα έτσι μιλούσαμε. Μιλούσαμε για την ημέρα που θα ανοίξει η Αγία Σοφία.

Αλλά ο Κύριός μου με αξίωσε να ανοίξω (την Αγία Σοφία). Τον ευχαριστώ. Θα έρθουν και άλλα τέτοια; Αν θέλει ο Θεός θα γίνει. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί, αδελφωμένοι και όλοι μαζί να είμαστε η Τουρκία"

