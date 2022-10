Πολιτική

Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα

Στη Μάλτα βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, που είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

«Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ίαν Μποργκ, μετά τη συνάντησή τους στη Βαλέτα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου, όπως τόνισε, η Ελλάδα «αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία, μια καθαρά απαράδεκτη ρητορική».

Υπογράμμισε δε ότι Ελλάδα και Μάλτα μοιράζονται μια κοινή ναυτική παράδοση και μια κοινή πατρίδα, τη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Οι χώρες μας μοιράζονται την ίδια ισχυρή δέσμευση για ειρήνη και σταθερότητα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και φυσικά τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αρχές που αναφέρονται στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των χωρών, καθώς και στην απαγόρευση της βίας, της χρήσης βίας και της απειλής χρήσης βίας», επισήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως δυστυχώς αυτές οι αρχές δέχονται επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατάσταση στη Λιβύη και επανέλαβε την ικανοποίησή του για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος και πολλές άλλες χώρες, έχουν βγει δημόσια και έχουν καταγγείλει την πρόσφατη υπογραφή του "μνημονίου" μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας.

«Για την Ελλάδα, αλλά και για τη Μάλτα, είναι κοινός στόχος η προώθηση της σταθερότητας στη Λιβύη. Και θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της ΕΕ και σε άλλα διεθνή πλαίσια», τόνισε.

Αναφέρθηκε δε στα λόγια του πρωθυπουργού της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα που στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε ότι «η Λιβύη θα πρέπει να μεταβεί σε πιο ειρηνικούς, ασφαλείς, σταθερούς και ευημερούντες καιρούς» και μάλιστα «χωρίς παρεμβάσεις από ξένους παράγοντες».

Ακόμη σημείωσε πως συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Μάλτας στην οικονομία, τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα logistics, καθώς και στη συνεργασία στην ΕΕ και στον ΙΜΟ, όπου τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Επισήμανε πως αναφέρθηκαν στην «κοινή πρόκληση την παράνομη μετανάστευση, και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε», ενώ επανέλαβαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν και οι δύο χώρες στην UNCLOS.

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον κ. Μποργκ για την εκλογή τής Μάλτας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2023-2024 και σημείωσε πως η Ελλάδα «ανυπομονεί να αξιοποιήσει το έργο που θα επιτελέσετε ως μέλος του ΣΑΗΕ το 2025-26, καθώς είναι έτοιμη να εκλεγεί στις εκλογές που θα γίνουν το 2024».

Συμφωνήθηκε ακόμη να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών με συγκεκριμένα βήματα, στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο εμπόριο, στις επενδύσεις, αλλά και σε διάφορα φόρα μεταξύ των οποίων το MED9.

«Βλέπω τα εθνικά μας συμφέροντα να συγκλίνουν, οι αρχές μας είναι ακριβώς οι ίδιες», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

