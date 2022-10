Πολιτική

Δένδιας από Αίγυπτο: Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. Ποιο βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διαχρονικές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα έστειλε την Κυριακή από την Αιγύπτο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, με τον οποίο συζήτησαν σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις σε Αιγαίο, Μέση Ανατολή και Λιβύη.

«Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν υποσκάπτουμε την ασφάλεια της περιοχής», είπε ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

«Η πρόσφατη συμφωνία Λιβύης - Τουρκίας παραβιάζει τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνω ότι οι προσωρινές κυβερνήσεις δεν μπορούν να πράξουν διεθνής συμφωνία κανενός είδους», πρόσθεσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

