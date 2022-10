Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Λουτρό” αίματος στο Κίεβο (εικόνες)

Πυραυλικές επιθέσεις σε τέσσερις περιοχές του Κιέβου. Αντιδράσεις από ΟΗΕ, ΕΕ και προειδοποίηση των ΗΠΑ για αποχώρηση των πολιτών της.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 64 τραυματίσθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους σε όλη την Ουκρανία σήμερα, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση της, που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρει ότι τέσσερις περιοχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα --οι περιοχές Λβιβ, Πολτάβα, Σούμι και Τερνόπιλ-- και πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί εν μέρει και σε άλλα τμήματα της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από τις πιο εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε o εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα.

«Αυτό συνιστά άλλη μια απαράδεκτη κλιμάκωση του πολέμου και, όπως πάντα, οι άμαχοι πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντούτζαριτς σε ανακοίνωσή του.

«Εγκλήματα πολέμου» χαρακτηρίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, με ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι το ρωσικό καθεστώς θα λογοδοτήσει.

«Οι φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την απόγνωση του Κρεμλίνου. Αυτές οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι εγκλήματα πολέμου. Παραμένουμε δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να κρατήσουμε υπόλογο το ρωσικό καθεστώς - θα το αντιμετωπίσουμε με τους εταίρους μας στην G7", αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.



«Καταδικάζουμε τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Ουκρανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στην ουκρανική κυβέρνηση και στον ουκρανικό λαό», προσθέτει.

«Το προσωπικό της Πρεσβείας μας στο Κίεβο και στο Γενικό Προξενείο στην Οδησσό είναι καλά στην υγεία του».

Πρεσβεία ΗΠΑ: Άμεση απειλή για τους πολίτες οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο μετά τις σημερινές επιθέσεις κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας, «όταν αυτό καταστεί ασφαλές» «Τα συνεχιζόμενα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή για τον πληθυσμό και τις πολιτικές υποδομές» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας έχει ως εξής:

«Η Ρωσία έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας, καθώς και κατά κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και αλλού. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή για τους πολίτες και τις πολιτικές υποδομές. Η πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους πολίτες των ΗΠΑ να αναζητήσουν επί τόπου καταφύγιο και να αναχωρήσουν από την Ουκρανία τώρα χρησιμοποιώντας ιδιωτικές διαθέσιμες επιλογές χερσαίων μέσων μεταφοράς όταν είναι ασφαλές να το πράξουν».

