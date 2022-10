Κόσμος

Μπαχτσελί: η Ελλάδα να σταματήσει να κουνά το δάχτυλο στην Τουρκία

Αξιωματούχοι και πολιτικοί της Άγκυρας, σε ένα "γαϊτανάκι" προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδας.

Ο εταίρος του Τούρκου Προέδρου καλεί την Ελλάδα να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία και να σταματήσει να προκαλεί την υπομονή της. Αν η Ελλάδα συμπεριφερθεί με αυτό τον τρόπο, τότε αυτό θα είναι υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας της, υποστήριξε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ισχυρίστηκε ακόμη ότι "η συμφωνία υδρογονανθράκων που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη είναι ιστορικού χαρακτήρα και έχει ενοχλήσει πολύ τις δυτικές χώρες."

Σύμφωνα με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί "η Τουρκία είναι ο ασφαλέστερος διάδρομος για τη μεταφορά πλούσιων πόρων φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, την ανατολική Μεσόγειο και τον Καύκασο προς την Ευρώπη."

«Η γραμμή που μεταφέρει ενέργεια στην Ελλάδα είναι το TANAP . Θα είναι υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας για αυτή τη χώρα αν σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο στην Τουρκία και σταματήσει να προκαλεί την υπομονή μας.

Και ο Νουμάν Κουρτουλμούς, Αντιπρόεδρος ΑΚΡ, καλεί την Ελλάδα "να συνέλθει", αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Καμιά δύναμη που χτυπήθηκε στην πλάτη και μπήκε στον πόλεμο, δεν πέτυχε. Ο εξοπλισμός των νησιών θα αυξήσει τις εντάσεις. Είμαστε υπέρ της ειρήνης, θέλουμε λύση."

Ακόμη, ο υποστράτηγος Ναϊμ Μπαμπούρογλου, τονίζει: "Τα πιο καυτά ελληνικά επικίνδυνα σημεία είναι η Αλεξανδρούπολη, η Μυτιλήνη και η Σάμος. Ο εξοπλισμός τους μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Τουρκία."

Επικρίνοντας την κυβέρνηση είπε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική διπλωματία. Αρκείται να καταδικάζει. Θα μπορούσε να απελάσει τον Αμερικανό πρέσβη. Να πεις "βγες από τα νησιά που εξόπλισες". Η βουλή θα λάβει απόφαση: "Αυτή είναι αιτία πολέμου" θα πει. Αυτά δεν έγιναν."

Ακόμη, με πολύ σκληρή γλώσσα μίλησε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την Ελλάδα, αναφέροντας ότι " είναι αξιολύπητη. Πάει σε άλλους και κλαίει και ζητιανεύει".

