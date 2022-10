Πολιτική

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Εκτός Δήμου Αθηναίων η σύζυγος του 53χρονου

Διεγράφη από τη δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» και απομακρύνθηκε από την εργασία της η σύζυγος του 53χρονου.

Η παραίτηση της συζύγου του 53χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την 12χρονη στον Κολωνό, ζητήθηκε από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Αθηναίων στα οποία συμμετείχε.

Επιπλέον, σήμερα με απόφαση του δημάρχου διαγράφηκε από τη δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά».

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της οικογένειας της 12χρονης, πηγές του Δήμου αναφέρουν ότι, από την πρώτη στιγμή οι κοινωνικές υπηρεσίες του κινητοποιήθηκαν και βρίσκονται δίπλα της.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας της 12χρονης, η εν λόγω γυναίκα της ζήτησε να μην καταγγείλει τον σύζυγό της, με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ, κάτι που προφανώς δεν έκανε δεκτό η μητέρα του παιδιού.

Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 53χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και κρατείται μαζί με τον 42χρονο συγκατηγορούμενό του στη ΓΑΔΑ, έως αύριο που πρόκειται να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, από την Παρασκευή που κρατείται, δεν έχει δεχθεί καμία επίσκεψη. Δεν πήγαν να τον δουν ούτε η σύζυγός του ούτε ο γιος του.

Τα στοιχεία τους δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ οι Αρχές ερευνούν την πιθανότητα να πρόκειται για δίκτυο στο οποίο υπάρχουν κι άλλα θύματα.

Την ίδια ώρα, «ξεσκονίζονται» τα ηλεκτρονικά ίχνη όσων βίασαν κατόπιν πληρωμής το παιδί, ώστε να τους ασκηθούν διώξεις.





