“Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”: στον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ απονεμήθηκε το βραβείο (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός απένειμαν την τιμητική διάκριση. Γιατί δεν παρέστη ο τιμώμενος, στην εκδήλωση που έγινε στην Ροτόντα.

«Ελπίζω και εύχομαι αυτό βραβείο να εμπνεύσει όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ώστε να βρούμε το θάρρος και το όραμα που χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος και η κατανόηση θα υπερισχύουν πάντα έναντι της μικροψυχίας και των προκαταλήψεων», τόνισε ο Μίκαελ Μπάρενμποϊμ, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο μνημείο της Ροτόντας, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεχόμενος το βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», εκ μέρους του πατέρα του κορυφαίου πιανίστα και μαέστρου, Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ.

Μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ έχει διακριθεί όχι μόνο για το μουσικό του έργο, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του σε θέματα ειρήνευσης και κατανόησης των λαών, με κορυφαία τη δημιουργία της West-Eastern Divan Orchestra, μιας ορχήστρας κλασικής μουσικής την οποία απαρτίζουν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι.

Η αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, που αφορά σε σοβαρή νευρολογική πάθηση όπως πρόσφατα ανέφερε και ο ίδιος με δημόσια ανακοίνωση, δεν του επέτρεψε να παραστεί και να παραλάβει το βραβείο, αν και όπως σημείωσε ο γιος του, ανυπομονούσε να έρθει για να το παραλάβει αυτοπροσώπως.

«Το φετινό βραβείο αναγνωρίζει το ρόλο της τέχνης στο διαπολιτισμικό διάλογο. Ο πατέρας μου είναι παθιασμένος με αυτήν την ιδέα εδώ και πολλές δεκαετίες», τόνισε ο Μίκαελ Μπάρενμποϊμ και έκανε μια αναδρομή στην πορεία της Ορχήστρας από τη δημιουργία της το 1999 από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ και τον Παλαιστίνιο μελετητή λογοτεχνίας Έντουαρντ Σαϊντ, μέχρι σήμερα.

Ο Μίκαελ Μπάρενμποϊμ χαρακτήρισε την Ορχήστρα «φάρο ανθρωπισμού στο αντίποδα της εχθρότητας και του πολέμου», σημειώνοντας ότι «κάθε ένας από τους μουσικούς δίνει το δικό του παράδειγμα ευρύτητας πνεύματος, εξωστρέφειας, διαλόγου και θέλησης για συνεργασία και συνεννόηση και με κάθε συναυλία που δίνει αυτή η ορχήστρα στέλνει ένα κάλεσμα για αμοιβαία κατανόηση».

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, Σταύρος Ανδρεάδης, τόνισε ότι στο πρόσωπο του κορυφαίου πιανίστα και μαέστρου και της ορχήστρας «θέλουμε να αναδείξουμε τη δύναμη της τέχνης, να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής, σαν πλατφόρμα διαλόγου σε διαφορές που τόσο συχνά βλέπουμε να φέρνουν βία και αίμα».

Ο κ. Ανδρεάδης πρόσθεσε ακόμη παρότι το Βραβείο "Θεοφανώ" βρίσκεται στο ξεκίνημά του, «έχει ήδη δώσει με σαφήνεια το στίγμα του, στρέφοντας δυναμικά το βλέμμα στους ανθρώπους, τους φορείς και τις πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας που συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση, την κοινή συνεργασία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής».

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Herman Van Rompuy(Χέρμαν βαν Ρομπάι), ομότιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εξήρε την επιλογή της Ροτόντας ως χώρου απονομής των Βραβείων Θεοφανώ. «Αυτός ο χώρος θα πρέπει να είναι το σπίτι, ο ναός της ειρήνης», είπε και μίλησε για το ταλέντο του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ και την αποστολή του στη ζωή να μεταφέρει μέσω της μουσικής το μήνυμά του στον κόσμο, για συμφιλίωση, ειρήνη και αρμονία.

«Ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ είναι κάτοχος διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από την ίδια την ανθρωπότητα», τόνισε ο Herman Van Rompuy.

«Αυτό το βραβείο για μένα συμβολίζει την αισιοδοξία που βγάζει η Θεσσαλονίκη, μια αισιοδοξία που αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση, που μπορεί να κοιτάζει τον κόσμο με έναν τρόπο εξωστρεφή», σημείωσε ο συντονιστής της εκδήλωσης, δημοσιογράφος- διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» Αλέξης Παπαχελάς, προσθέτοντας ότι «με πολύ πείσμα ο Σταύρος Ανδρεάδης έχει καταφέρει να κάνει το βραβείο "Θεοφανώ", θεσμό».

Στην απονομή του βραβείου «Θεοφανώ» παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτιστικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βίντεο για την West-Eastern Divan Orchestra, η οποία έχει λάβει το 2016 τον τίτλο του Global Advocate for Cultural Understanding από τα Ηνωμένα Έθνη, μια μικρού μήκους ταινία για το Μνημείο Ροτόντα και το Βραβείο Θεοφανώ, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το οκτέτο του Φέλιξ Μέντελσον από τα μέλη της West-Eastern Divan Orchestra.

