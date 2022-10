Τοπικά Νέα

Χανιά: Έριξαν φόλες στα σκυλιά τους, έδεσαν και λήστεψαν ηλικιωμένους

Τη φρίκη έζησε ζευγάρι ηλικιωμένων, όταν ληστές μπήκαν μέσα στο σπίτι του. Είχαν ρίξει φόλες στα σκυλιά τους πριν.

Το σπίτι γνωστού γιατρού των Χανίων παραβίασαν τη νύχτα της Δευτέρας άγνωστοι δράστες, με κίνητρο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τη ληστεία. Ήταν λίγο μετά τις έντεκα και μισή όταν δύο άντρες ,φορώντας κουκούλες, εισέβαλαν στο σπίτι, που βρίσκεται σε περιαστική περιοχή και ακινητοποίησαν τον 76χρονο γιατρό και την 75χρονη σύζυγο του, τους οποίους μάλιστα φέρονται να έδεσαν. Οι δράστες κινήθηκαν τάχιστα, πήραν το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ και διέφυγαν χωρίς να αποσπάσουν άλλα αντικείμενα του σπιτιού, ενώ οι ιδιοκτήτες επικοινώνησαν άμεσα με την κόρη τους. Εκείνη ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας πως οι γονείς της έπεσαν θύματα ληστείας. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι παθόντες δεν προέβησαν σε καταγγελία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων που έσπευσαν στο σημείο, αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μία ημέρα πριν , άγνωστοι είχαν θανατώσει με φόλες τα δύο σκυλιά του ζευγαριού που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο του σπιτιού. Εκτιμάται ότι τα δύο περιστατικά σχετίζονται άμεσα.

Η ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου ζευγαριού προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία με τους πολίτες να τονίζουν την ανάγκη αστυνόμευσης αλλά και λήψης μέτρων αυτοπροστασίας από τους ίδιους ιδιοκτήτες.

Συχνή εξάλλου είναι η δημοσιοποίηση σχετικών οδηγιών από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στα μέτρα αποτροπής που συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. είναι η ασφάλιση των κεντρικών θυρών, σε οποιοδήποτε όροφο και ειδικότερα σε μονοκατοικίες. Περισσότερο από το 40% των εισβολών σε σπίτια γίνονται χωρίς τη χρήση βίας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι αφήνουν ανασφάλιστες τις εισόδους των σπιτιών τους.

Συστήνεται επίσης αποφυγή του ανοίγματος της πόρτας εισόδου χωρίς επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που θέλει να εισέλθει, χρήση εξώπορτας ασφαλείας όπου δεν θα μπορεί ο ληστής να την σπάσει και χρήση διπλής ασφάλειας στα παράθυρα για να μην μπορούν εύκολα οι ληστές να τα ανοίξουν. Στα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνονται ακόμη η χρήση εξωτερικού φωτισμού στην είσοδο , η επικοινωνία με τους γείτονες και η τοποθέτηση πινακίδας, ότι η οικία προστατεύεται από σύστημα συναγερμού, ανεξάρτητα αν προστατεύεται ή όχι. Η τοποθέτηση επιδρά αρνητικά στην εισβολή και ληστεία της οικίας.

Το προηγούμενο περιστατικό ληστείας στα Χανιά, ,είχε καταγραφεί τον περασμένο Απρίλη στον Ταυρωνίτη. Τότε οι αδίστακτοι δράστες είχαν μπει στο σπίτι ενός ζευγαριού από την ανοιχτή πόρτα της κουζίνας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, χτύπησαν αρχικά τον 62χρονο και εν συνεχεία έριξαν στο πάτωμα την 57χρονη σύζυγο του. Αφού τους απέσπασαν κοσμήματα και χρήματα, οι ληστές με τα τσεκούρια διέφυγαν, με τον 62χρονο να βγαίνει αιμόφυρτος στο μπαλκόνι πυροβολώντας και τραυματίζοντας έναν 19χρονο.

