Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η χυδαιότητα και η συκοφαντία έχουν ονοματεπώνυμο ΣΥΡΙΖΑ και Σπίρτζης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φρικιαστική υπόθεση βιασμού της 12χρονης έχει προκαλέσει πολιτική κόντρα. Η κριτική Σπίρτζη και η απάντηση Θεοδωρικάκου.

Απάντηση στην κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά υπόθεση του βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνοντας λόγο για «πολιτική χυδαιότητα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει πως «Από σήμερα η πολιτική χυδαιότητα και η συκοφαντία έχουν ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΙΖΑ και Χρήστος Σπίρτζης.

«Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές, έχοντας μια ολόκληρη κοινωνία στο πλευρό τους, διερευνούν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα την υπόθεση των δύο κατηγορούμενων ως παιδοβιαστών, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ τολμάει να μιλάει για συγκάλυψη» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο υπουργός.

Θεοδωρικάκος: Ας συνειδητοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να αναζητά κομματικά οφέλη σε μία ανθρώπινη τραγωδία

«Από την πρώτη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι η έρευνα θα φθάσει μέχρι το τέλος, θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και τον τελευταίο λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη. Ας σεβαστούν ότι η διαδικασία σχετίζεται με ένα βάναυσα κακοποιημένο δωδεκάχρονο παιδί» υπογραμμίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Ας συνειδητοποιήσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να κατασκευάζει ψέματα και να αναζητά κομματικά οφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Ιδιαίτερα όταν αφορά την ψυχή ενός ανήλικου κοριτσιού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Ο νόμος είναι νόμος. Ισχύει για όλους και εφαρμόζεται με αυστηρότητα» καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

Η κριτική Σπίρτζη στην κυβέρνηση για την υπόθεση του Κολωνού

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Σπίρτζης, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα κατηγόρησε τη κυβέρνηση πως όσο καθυστερούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτών που εμπλέκονται στην αποτρόπαια υπόθεση παιδοβιασμού στον Κολωνό, τόσο φαίνεται πως υπάρχει συγκάλυψη.

«Εν μέσω καταγγελιών για εμπλοκή πολλών προσώπων της υψηλής κοινωνίας, του καλλιτεχνικού κόσμου και πολιτικών προσώπων, οι Αρχές ακόμα αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία των 213 υποψήφιων βιαστών και δη όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, άρα είναι σίγουρα βιαστές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μία ακόμα επανάληψη της υπόθεσης Λιγνάδη» καταλήγει η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό: ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας για τους εργαζόμενους

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων