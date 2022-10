Πολιτισμός

Ρόμπι Κόλτρεϊν: Πέθανε ο “Χάγκριντ” του Χάρι Πότερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο καλοκάγαθος γίγαντας του Χάρι Πότερ.

Ο γεννημένος στη Σκωτία ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν, ο οποίος υποδυόταν τον ρόλο του Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, πέθανε σε ηλικία 72 ετών, μετέδωσε σήμερα το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media, επικαλούμενο τον ατζέντη του.

Ο Κόλτρεϊν, υποδύθηκε τον θηροφύλακα του Χόγκουαρτς, Ρούμπεους Χάγκριντ, στο δημοφιλές franchise που βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και απολάμβανε τεράστια δημοτικότητα ως μισός γίγαντας-μισός μάγος.

Σε δήλωσή της η ατζέντισσα του ηθοποιού, η οποία γνωστοποίησε τον θάνατό του, τον περιέγραψε ως ένα «μοναδικό ταλέντο»: «Τον Ρόμπι θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ... ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες, προκαλώντας μια ροή επιστολών θαυμαστών κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια».

Τα προβλήματα υγείας

Είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι ο Σκωτσέζος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας με τα γόνατά του. Όπως είχε γνωστοποιηθεί έπασχε καθώς από οστεοαρθρίτιδα

Actor Robbie Coltrane, who played Hagrid in the Harry Potter films, has died at 72 https://t.co/AYOTJsixQU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 14, 2022

Η ανάρτηση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ στο Twitter

Η δημιουργός των βιβλίων της δημοφιλούς σειράς «Harry Potter» δημοσίευσε μία εικόνα με εκείνη και τον ηθοποιό, για να ευχηθεί στην οικογένειά του συλλυπητήρια και να αποχαιρετήσει τον Κολτρέιν στο τελευταίο του ταξίδι.

«Δεν θα γνωρίσω ποτέ ξανά κάποιον σαν τον Ρόμπι. Ήταν ένα απίστευτο ταλέντο, ένα ολοκληρωμένο, και είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να δουλέψω μαζί του και να γελάσω μαζί του. Στέλνω την αγάπη και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, πάνω απ' όλα στα παιδιά του» έγραψε.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Η ανάρτηση του φίλου του και συνάδελφου Στίβεν Φράι:

«Συνάντησα για πρώτη φορά τον Ρόμπι Κολτρέιν σχεδόν ακριβώς πριν από 40 χρόνια. Ένιωσα ταυτόχρονα δέος/τρόμος/ έρωτας. Τόσο βάθος, δύναμη και ταλέντο. Τόσο αστείος, ώστε να σου προκαλέσει έναν ατελείωτο λόξυγγα, καθώς κάναμε την πρώτη μας τηλεοπτική εκπομπή, «Alfresco». Αντίο γέροντα. Θα μας λείψεις τρομερά».

I first met Robbie Coltrane almost exactly 40 years ago. I was awe/terror/love struck all at the same time. Such depth, power & talent: funny enough to cause helpless hiccups & honking as we made our first TV show, “Alfresco”. Farewell, old fellow. You’ll be so dreadfully missed

— Stephen Fry (@stephenfry) October 14, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης – όταν δάκρυσε όλη η Ελλάδα: “Έσπασε, μάνα, έσπασε” (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βιασμός στον Κολωνό: Νέες φωτογραφίες της 12χρονης με χιλιάδες ευρώ και όπλα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύζυγος είπε ψέματα για να βρεθεί στο αυτόφωρο και να γλιτώσει την… γκρίνια της γυναίκας του