Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ δυο από τους 213 που συνομιλούσαν μαζί της

Ταυτοποιήθηκαν δυο άτομα που φέρεται να συνομιλούσαν με την ανήλικη, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών.



Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την ταυτοποίηση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν με την ανήλικη παθούσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι πρωινές και απογευματινές ώρες σήμερα (16-10-2022), προσήλθαν αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως ανέφεραν, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του τρέχοντος έτους συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Οι ανωτέρω ημεδαποί, αφού εξετάστηκαν ενόρκως, αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, το απόγευμα της Κυριακής συνελήφθη ακόμα ένα άτομο για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης. Πρόκειται για 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας στον εισαγγελέα.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, έλαβε από την Ανακρίτρια και ο 36χρονος που συνελήφθη το Σάββατο για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού. Ο 36χρονος φέρεται να είναι "πελάτης" του 53χρονου ,προφυλακισμένου κατηγορούμενου για βιασμό και μαστροπεία σε βάρος του παιδιού και είναι ο τρίτος άνδρας που του αποδίδεται η κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Το βράδυ της Παρασκευής είχε συλληφθεί κι ένας 33χρονος, κατηγορούμενος ότι βίασε δύο φορές το παιδί, ο οποίος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί και αυτός τη Δευτέρα, ενώ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και δύο άτομα, τα οποία συνομιλούσαν μέσω της εφαρμογής με την ανήλικη.

