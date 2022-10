Life

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Νέο τρέιλερ της παρέας από την Θεσσαλονίκη, που κάνει πρεμιέρα απόψε στον ΑΝΤ1 για να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο την επικαιρότητα και όχι μόνο.