Καλίν - Σάλιβαν: Νέα επικοινωνία για Αιγαίο και F-16

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας κατηγόρησε την Ελλάδα για προκλητική ρητορική και ενέργειες.



Για προκλητική ρητορική και ενέργειες κατηγόρησε την Ελλάδα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν στο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Του ανέφερε ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η άμυνα, η Ουκρανία, το Αιγαίο, η Μεσόγειος και περιφερειακά θέματα.

Για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε στον Τζέικ Σάλιβαν ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Του ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει την προκλητική ρητορική της και τις ενέργειες που παραβλέπουν το διεθνές δίκαιο.

Για τα αμερικανικά μαχητικά F-16, o εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου εξέφρασε την προσδοκία της Τουρκίας για μία άνευ όρων ολοκλήρωση της διαδικασίας για προμήθεια και εκσυγχρονισμό των F-16. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ιμπραχίμ Καλίν εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες της για διπλωματική λύση.

