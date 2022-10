Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι “πέταξε” και κόντρα στην Τενερίφη

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν συνάντησε προβλήματα κόντρα στην κάτοχο του τροπαίου και δις πρωταθλήτρια του BCL.

«Δύο στα δύο» για το Περιστέρι στον 8ο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν... αμφισβητήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης από την -κάτοχο του τροπαίου και δις πρωταθλήτρια του BCL (2017, 2022)- Τενερίφη, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και με το τελικό 88-81, υποχρέωσε τους Ισπανούς στην πρώτη ήττα τους. Με την αποψινή επιτυχία, το Περιστέρι απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής του γκρουπ.

Η... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο πρώτο ημίχρονο, από πλευράς Περιστερίου, ήταν αρκετή για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας και να την συντηρήσει στην επανάληψη, φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε το πρώτο εικοσάλεπτο με 10/14 τρίποντα, ξεφεύγοντας στο 15΄ με 15 πόντους (46-31) και παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +14 (57-43).

Ο αλάνθαστος Σιλβέν Φρανσίσκο με 15 πόντους (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) οδήγησε την επίθεση του Περιστερίου στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αλέξα Ραντάνοφ να παίρνει τη... σκυτάλη το σκοραρίσματος στο δεύτερο και με την άμυνα να μπαίνει στην... εξίσωση στην τέταρτη περίοδο, τα πάντα κύλησαν υπέρ των γηπεδούχων.

Με 21 πόντους ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Ραντάνοφ, ενώ από 16 σημείωσαν οι Φρανσίσκο και Ντένμον. Από την Τενερίφη προσπάθησε ο Μαρσελίνιο Χουέρτας με 17 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 57-43, 71-62, 88-81

