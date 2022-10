Πολιτική

Ακρίβεια - Πέτσας: αναπροσαρμογή στα μέτρα στήριξης για στήριξη των αδύναμων

Τι είπε ο Στέλιος Πέτσας για το φυσικό αέριο και το ρεύμα, αλλά και για το “καλάθι του νοικοκυριού”. Τι λέει για τον Κολωνό, τους βιαστές ανηλίκων και την ανάγκη για πιο αυστηρές ποινές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Συζητώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στην ακρίβεια στην αγορά και στην έκρηξη των τιμών των καυσίμων, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως είναι ανακουφιστικό γεγονός η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέφερε, εφόσον διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα η τιμή, αφενός μειώνει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αφετέρου μπορεί να επιτρέψει αναδιάρθρωση στην διανομή των πόρων που έχουν δεσμευθεί στον Προϋπολογισμό για στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επιτρέποντας ενίσχυση στις επιδοτήσεις για άλλα καύσιμα.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να φέρει μείωση και στην τιμή του ρεύματος, επαναλαμβάνοντας πως «Η τιμή του ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από την τιμή του φυσικού αερίου, όπως ζητά ο Πρωθυπουργός από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό».

Για το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στα καύσιμα, ο Αν. ΥΠΕΣ είπε είναι ότι έχουν στόχο την ανακούφιση το δυνατόν περισσότερων πολιτών, «έδειξε» προς επαναφορά της επιδότησης στην τιμή της αντλίας για την τιμή του πετρελαίου, που επηρεάζει και το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν και μεμονωμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων για ανθρώπους που μένουν εκτός επιδότησης καθώς οριακά δεν πληρούν τα κριτήρια.

Για την ακρίβεια στα αγαθά και το «καλάθι του νοικοκυριού», ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «Η ακρίβεια είναι πραγματικά το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί το νοικοκυριό. Καταγράφεται στις συζητήσεις μας με τους ανθρώπους στον δρόμο, αλλά και στις δημοσκοπήσεις», λέγοντας πως η Κυβέρνηση κάνει βήματα για την αναχαίτιση του προβλήματος, που δεν είναι μόνο ελληνικό.

Έκανε λόγο για «συνθήκες πρωτοφανούς αβεβαιότητας», λόγω των οποίων «προσαρμόζουμε διαρκώς την στρατηγική μας για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Για την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, ο κ. Πέτσας είπε πως «αυτή η Κυβέρνηση έχει ορίσει συντονιστή για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κακοποίησης» και ανέφερε πως «αυτή η Κυβέρνηση ανέστειλε αυτό που υπήρχε πριν με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι δράστες πλέον να πηγαίνουν στην φυλακή και να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή τους».

Επικρίνοντας ορισμένα ΜΜΕ για την στάση τους και την δημοσιοποίηση ανατριχιαστικών λεπτομερειών από την δικογραφία, είπε πως «δεν μπορεί να γίνεται φέιγ-βολάν ότι αηδιαστικό έκαναν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το κοριτσάκι».

«Εγώ διακρίνω ότι κάποιος χαλαρώνει το πλαίσιο και κάποιος το αυστηροποιεί. Κατά την άποψη μου χρειάζεται κι άλλη αυστηροποίηση του πλαισίου. Τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια για τους βιαστές ανηλίκων», είπε ο κ. Πέτσας. Συμπλήρωσε πως «το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να σπάσουμε την σιωπή. Πρέπει να υπάρχει κώδικας εμπιστοσύνης σε αυτούς που πρέπει να μιλήσουν και την Πολιτεία που πρέπει να διασφαλίσει ότι θα προστατευθεί αυτός που θα μιλήσει».

