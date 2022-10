Life

Πήλιο: σκύλος έμεινε 3 ημέρες δίπλα στο νεκρό αφεντικό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η ιστορία για τον πιστό φίλο του "Ευτύχα", που έφυγε απο την ζωή.

Μία τραγική ιστορία συνέβη στο πήλιο και συγκεκριμένα στον Πλατανιά, όταν έφυγε από τη ζωή ένας 60χρονος εργάτης γης.

Ο "Ευτύχας" όπως τον γνώριζαν οι κάτοικοι της περιοχής, από το Πακιστάν, που ζούσε εκεί τα τελευταία 20 χρόνια, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του.

Η μόνη παρέα του "Ευτύχα" ήταν το φωνακλάδικο κυνηγόσκυλο που του κρατούσε συντροφιά, το οποίο, έμεινε τρεις ημέρες δίπλα από το άψυχο σώμα του αγαπημένου του αφεντικού, βουβό και ακούνητο.

Την μακάβρια ανακάλυψη, έκανε κάποιος που τον αναζήτησε για μεροκάματο, και καθώς για τρεις ημέρες ο άτυχος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής, πήγε από το σπίτι του.

Εκεί, του χτυπούσε την πόρτα, αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Ακόμα και το σκυλί, δεν γάβγιζε. Τον κάλεσε στο τηλέφωνο και άκουσε τον ήχο του κινητού μέσα από το σπίτι. Ανησύχησε και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα βρήκαν τον Ευτύχα πεσμένο στο πάτωμα και τον σκύλο δίπλα του.

«Έκανε κάποια μεροκάματα δεξιά κι αριστερά και έδειχνε να του αρέσει η ζωή στο χωριό», ανάφερε για τον άτυχο 60χρονο, κάτοικος της περιοχής.

«Ήταν τρεις ημέρες άφαντος, μου είπαν, αλλά που να πάει το μυαλό των ανθρώπων ότι είχε πάθει κακό… Σαν να έφυγε ένα κομμάτι της καθημερινότητας του χωριού. Η αιτία θανάτου θα φανεί από την ιατροδικαστική εξέταση... Θα φροντίσουμε το σκυλάκι του, τον μοναδικό μάλλον πραγματικό φίλο που αφήνει πίσω του… Ήταν τις τρεις αυτές ημέρες δίπλα του – άγαλμα ακούνητο χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και κυρίως χωρίς γαβγίσματα… Πενθούσε πεσμένο στο πάτωμα του δωματίου που έμενε φίλο του», πρόσθεσε.

Την κηδεία του, όπως έγινε γνωστό, θα αναλάβει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ακράτα: Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Πέθανε ξαφνικά 34χρονη: θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: ο 28χρονος, η ζωγραφιά και η “κάλυψη” της μάνας