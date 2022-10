Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Δυο ταλαντούχους ηθοποιούς υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show".



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει τον Γεράσιμο Γεννατά στο πλατό του «The 2Night Show». Ο χαρισματικός ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του, εκφράζει τις ανησυχίες του και δίνει τροφή για σκέψη με τα ερωτήματά του.

Γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος, πλέον, θέλει μόνο να διασκεδάζει και όχι να σκέφτεται; Πόσο δύσκολα τα θέατρα καταφέρνουν να γεμίσουν; Επίσης, αναφέρεται στην απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, στον τρόπο που κατάφερε να επιβιώσει, αλλά και στον πιο αγαπημένο ρόλο της ζωής του, τον ρόλο του πατέρα, που τον βιώνει με συγκίνηση.

Ποια ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου Τζούμα, όταν του είπε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει την Αθήνα; Ποιες είναι οι αναμνήσεις του από την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου»; Γιατί θεωρεί ότι το θέατρο είναι το τελευταίο οχυρό της ποίησης;

Τέλος, αναφέρεται στην τηλεοπτική σειρά «Έρωτας Φυγάς», στην οποία πρωταγωνιστεί, στην παράσταση «Έρως Μονόπτερος ο Πλάνης», την οποία σκηνοθετεί, αλλά και στις παραστάσεις «Περιοδεύων θίασος» και «Το κόκκαλο του Αντονέν Αρτό», στις οποίες θα τον απολαύσουμε φέτος τον χειμώνα.

Απόψε, η Κοραλία Καράντη συναντά, για πρώτη φορά, τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show».

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια και στην πολυετή επιτυχημένη πορεία της στην υποκριτική. Εξομολογείται την έλλειψη της πατρικής φιγούρας από τη ζωή της, εστιάζοντας στην «εμφάνιση» του Βύρωνα Πάλλη, στο πλευρό της μητέρας της Αφροδίτης Γρηγοριάδη, αλλά και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη διαπαιδαγώγησή της.

Είναι άραγε το Καράντη το πραγματικό της επίθετο; Η γοητευτική ηθοποιός μιλάει, επίσης, για τους τρεις γάμους της, τον μονάκριβο γιο της Εδουάρδο, τη νονά της Έλλη Λαμπέτη και τη δυνατή σχέση φιλίας που έχει με την Κάτια Δανδουλάκη. Αποκαλύπτει τη φοβία της για την πολυκοσμία και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ήταν αρνητική στους ρόλους που απαιτούσαν «γυμνό», στο ξεκίνημα της καριέρας της. Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Διάλεξε τον θάνατό σου», στην οποία θα πρωταγωνιστεί τον φετινό χειμώνα.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

