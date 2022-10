Κόσμος

Ουκρανία: Θερμοηλεκτρικός σταθμός “χτυπήθηκε” από ρωσικό πύραυλο (βίντεο)

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε κρίσιμης σημασίας υποδομές στην Ουκρανία. Περιφερειακός αξιωματούχος καταγγέλλει τον "εκτοπισμό" αμάχων από την Χερσώνα.



Μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε σήμερα έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη Μπουρστούν στην δυτική Ουκρανία, δήλωσε η κυβερνήτης της περιοχής, η τελευταία ενός κύματος επιθέσεων που πραγματοποιεί η Μόσχα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές.

«Η περιοχή μας δέχθηκε πυρά πυραύλων σήμερα. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Μπουρστούν χτυπήθηκε, γεγονός που προκάλεσε πυρκαγιά» ανέφερε η Σβιτλάνα Ονιστσούκ, κυβερνήτης της περιοχής Ιβάνο-Φρανκίσκ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν με βίντεο στο διαδίκτυο.

Κανένας δεν τραυματίσθηκε από το πλήγμα, είπε η ίδια.

Περιφερειακός αξιωματούχος καταγγέλλει τον "εκτοπισμό" των αμάχων από τη Χερσώνα προς τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία κατήγγειλε τον "εκτοπισμό" των αμάχων της ομώνυμης πόλης, τους οποίους απομάκρυναν από σήμερα προς τη Ρωσία οι αρχές της ρωσικής κατοχής, απέναντι στην προώθηση του ουκρανικού στρατού.

"Η εκκένωση που ανακοινώθηκε ισοδυναμεί με εκτοπισμό. Ο στόχος της είναι δημιουργηθεί ένα είδος πανικού στη Χερσώνα και μια εικόνα (για να τροφοδοτηθεί) η προπαγάνδα" της Ρωσίας, κατήγγειλε ένας τοπικός βουλευτής ο Σέρχι Χλαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Η Ρωσία προχωρεί σε εκτοπισμούς, όπως στη σοβιετική εποχή", δήλωσε επίσης, διευκρινίζοντας ότι, κατά τη γνώμη μου, οι κάτοικοι της Χερσώνας θα απομακρυνθούν όχι προς τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και συνορεύει με την περιφέρεια της Χερσώνας, αλλά προς την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία.

Όπως δήλωσε, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν την απομάκρυνση αμάχων ως "πρόσχημα" για να δικαιολογήσουν "την αποχώρησή τους από τη Χερσώνα και γενικότερα από τη δεξιά όχθη" του Δνείπερου, υποστήριξε. "Αν ρίξετε μια ματιά στον κατάλογο με τα πράγματα που οι συνεργάτες συνιστούν να πάρουν μαζί τους (οι άμαχοι), είναι μια λίστα πραγμάτων για ένα ταξίδι μιας κατεύθυνσης", κατήγγειλε επίσης ο Χλαν απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Όσον αφορά την ουκρανική αντεπίθεση στην περιοχή, ο τοπικός βουλευτής δήλωσε ότι "επισήμως, 29 τοποθεσίες έχουν απελευθερωθεί στην περιφέρεια της Χερσώνας" επί του παρόντος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ακριβώς από πότε.

Νωρίτερα σήμερα, η διοίκηση των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων ανακοίνωσε ότι άρχισε την απομάκρυνση των αμάχων από την Χερσώνα και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέβαλε στρατιωτικό νόμο σε αυτά τα τέσσερα ουκρανικά εδάφη που προσαρτήθηκαν τον Σεπτέμβριο από τη Μόσχα, επιτρέποντας κυρίως την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας.

