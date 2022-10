Αθλητικά

Προμηθέας - Γκραν Κανάρια: Οι Αχαιοί έκαναν το 2Χ2 στο EuroCup

Με επιμέρους σκορ 17-0 στα τελευταία τέσσερα λεπτά ο Προμηθέας επικράτησε της Γκραν Κανάρια εντός έδρας και έκανε το 2/2 στο Eurocup.



Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον Β' όμιλο του EuroCup, πανηγύρισε στην Πάτρα ο Προμηθέας. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 93-82 της Γκραν Κανάρια, υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη ήττα τους στη διοργάνωση.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (22-19), ο Προμηθέας έχασε τη διάρκεια στην επίθεση του, βλέποντας την Γκραν Κανάρια να κυριαρχεί στο παρκέ και να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (39-46). Οι Αχαιοί ενεργοποίησαν την παραγωγικότητα τους στην τρίτη περίοδο (σημείωσαν 27 πόντους), αλλά η έλλειψη αμυντικών αντανακλαστικών δεν έφερε την ανατροπή, με την ελληνική ομάδα να μπαίνει στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο στο -4 (66-70).

Ο Προμηθέας φλέρταρε με την ήττα μέχρι το 36΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το εις βάρος του 76-82, αλλά ο Γιανγκ σήμανε την αντεπίθεση, οι Κουμπόλκα, Γκίκας και Σίμπσον βρήκαν το μακρινό σουτ (3 σερί τρίποντα), με τον Τσαϊρέλη να μη λαθεύει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και να ολοκληρώνει ένα καθοριστικό σερί 14-0, με το οποίο η ομάδα του Μάκη Γιατρά διαμόρφωσε το 90-82 στα 32΄΄ για τη λήξη. Με τους Ισπανούς να έχουν χάσει την ψυχολογία τους, ο Γκίκας βρήκε το ελεύθερο τρίποντο στα 4΄΄, διαμορφώνοντας το τελικό 93-82.

Ο Τζόι Γιάνγκ οδήγησε την επίθεση του Προμηθέα με 34 πόντους και 6 ασίστ, ενώ 15 πρόσθεσε ο Νίκος Γκίκας με 4/4 τρίποντα. Από την Γκραν Κανάρια ξεχώρισε ο Νίκολας Μπρουσίνο με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 39-46, 66-70, 93-82

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Κάουαν 11 (3 ασίστ, 4 λάθη), Ντάνγκουμπιτς 5, Γιάνγκ 34 (8/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κοντίτ 8 (6 ριμπάουντ), Τσαϊρέλης 6 (3 ριμπάουντ), Μουράτος, Γκίκας 15 (4/4 τρίποντα), Κακλαμανάκης, Σίμπσον 3, Κουλμπόκα 11 (9 ριμπάουντ)

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Λάκοβιτς): Ίνγκλις 5, Μπαλτσερόφκσι 12, Κλιάιτς, Σλότερ 13, Μπάσας 3 (6 ασίστ), Μπενίτε 11 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ) , Μπρουσίνο 19 (9ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σάλβο 6 (4 ριμπάουντ), Λόπεζ 5 , Ντιόπ 6 (6 ριμπάουντ), Ντούστακ 2 (3 ασίστ)

