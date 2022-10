Κοινωνία

Αργολίδα - Ναρκωτικά: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για διακίνηση

Από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ διατάχθηκε και ΕΔΕ για τον αστυνομικό. Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών.



Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος επίσης τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Αργολίδας, διατάχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (17.10.2022) το μεσημέρι, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, σε συνεργασία με τις Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αργολίδας και τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων (Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ) της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι ημεδαποί, -4- άνδρες, ηλικίας από 19 έως 51 ετών, καθώς και -2- γυναίκες, ηλικίας 42 και 44 ετών, αντίστοιχα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει, εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης), στο Ναύπλιο και το Άργους Αργολίδας, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια της, επιχείρησης, διενεργήθηκε έρευνα σε αγρόκτημα-οικία του 48χρονου, όπου διέμεναν και οι 19χρονος και 42χρονη, κατά την οποία βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -13.427- γραμμαρίων ,

38 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2,2- μέτρων, περίπου,

σπόροι κάνναβης, συνολικού βάρους -2.154- γραμμαρίων

18 σπόροι κάνναβης,

1 πολεμικό τυφέκιο, τύπου « Kalasnikov »,

1 πυροβόλο όπλο, μετά γεμιστήρα και -7- φυσιγγίων,

3 κυνηγετικά όπλα,

9 πυροκροτητές,

7 μασούρια αμμωνιοδυναμίτιδας,

11,5 μέτρα βραδύκαυστου σχοινιού,

355 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

1 ζυγαριά ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

2 οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον, σε έρευνες σε οικία του 51χρονου και της 44χρονης βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -148- γραμμαρίων, ενώ στην οικία του 49χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο.

