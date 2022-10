Κόσμος

Πληθωρισμός - Βρετανία: παραλείπουν γεύματα... λόγω της έκρηξης τιμών

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα έρευνας, σύμφωνα με την οποία εκατομμύρια Βρετανοί παραλείπουν γεύματα. Σε ύψη ρεκόρ έχει σκαρφαλώσει ο πληθωρισμός στην χώρα.

Εκατομμύρια Βρετανοί παραλείπουν γεύματα εξαιτίας της αλματώδους αύξησης των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδίως των τροφίμων, που ώθησαν τον πληθωρισμό σε επίπεδο πάνω από το 10% τον περασμένο μήνα, υποδεικνύει έρευνα του οργανισμού Which? που δημοσιεύεται σήμερα.

Τα μισά νοικοκυριά στη Βρετανία μείωσαν τα γεύματά τους, αναφέρει ο Which, ο οποίος διενήργησε την έρευνα σε δείγμα 3.000 προσώπων.

Σχεδόν το ίδιο ποσοστό λέει πως βρίσκει δυσκολότερο να τρώει σωστά σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση κι επιλέγει ολοένα πιο συχνά προμαγειρεμένα γεύματα, για να μειώνει την κατανάλωση αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το 80% των προσώπων που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχεται πως βιώνει οικονομικές δυσκολίες. Πολλοί έχουν πάρει απόφαση ότι στο εξής θα στερούνται διάφορες λιχουδιές για να είναι σε θέση να αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα.

Ο βρετανικός οργανισμός υπεράσπισης των καταναλωτών προειδοποίησε εξάλλου χθες Τετάρτη πως εκατομμύρια νοικοκυριά διατρέχουν κίνδυνο να περιπέσουν σε ενεργειακή φτώχεια, να μην είναι σε θέση να θερμαίνονται επαρκώς αυτόν τον χειμώνα, μετά την απόφαση του νέου υπουργού Οικονομικών να μειώσει κατά πολύ τη διάρκεια της εφαρμογής πλαφόν στο κόστος της ενέργειας.

Ο Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε μεγάλο μέρος των δημοσιονομικών μέτρων που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο προκάτοχός του Κουάζι Κουάρτενγκ, αναμιγνύοντας τη μαζική επιχορήγηση στις δαπάνες για την ενέργεια νοικοκυριών κι επιχειρήσεων με μειώσεις φόρων ευρείας κλίμακας.

Τα μέτρα, τα οποία επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρέος και δεν θεωρήθηκαν σωστά κοστολογημένα, προκάλεσαν θύελλα στις αγορές.

Ο κ. Χαντ μείωσε τη στήριξη στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας στους έξι μήνες από δυο χρόνια, την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου έχει απογειωθεί σε ετήσια βάση, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Στο 10,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στη Βρετανία είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της G7 και ο υψηλότερος που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια.?

