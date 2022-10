Κοινωνία

Βιασμός - Μπαρκαγιάννης: η 12χρονη έδειχνε μεγαλύτερη, είχε γίνει γυναίκα πιο γρήγορα (βίντεο)

Αντιδράσεις από τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου προκάλεσαν όσα είπε ο δικηγόρος του 33χρονου προφυλακισμένου. Τι αποκάλυψε για τις συνομιλίες με την ανήλικη και το ραντεβού τους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος του 33χρονου που προφυλακίστηκε την Τετάρτη, μετά από την απολογία του στην Ανακρίτρια, για την υπόθεση του βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Προκαλώντας τις αντιδράσεις της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Γιώργου Παπαδάκη, ο συνήγορος υποστήριξε πως «η κοπελίτσα είναι αναπτυγμένη για την ηλικία της. Θεωρώ ότι ορμονικά, την είχε επηρεάσει αυτό στο οποίο άλλοι την οδήγησαν να κάνει, σωματικά την είχε επηρεάσει αυτό και είχε γίνει πιο γρήγορα γυναίκα».

«Χθες, βασίστηκα σε ένα άρθρο του νόμου. Ο εντολέας μου κατηγορείται για ένα συγκεκριμένο άρθρο. Το τρίτο εδάφιο του άρθρο αυτού αναφέρει πως αν το άτομο αυτό είναι πάνω από 15 ετών διαφέρει ο καταλογισμός και προβλέπεται μικρότερη ποινή σε σχέση με αδίκημα σε άτομο μικρότερης ηλικίας», είπε ο δικηγόρος, προσθέτοντας πως ο 33χρονος «μπήκε σε ένα chat room που για να είσαι μέσα σε αυτό πρέπει να είσαι 20 ετών. Του είπε ύστερα σε συνομιλία τους ότι είναι 17 ετών».

«Ο πελάτης μου συνάντησε μία φορά, ενώ η δεύτερη συνάντηση δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν έγινε το έμβασμα», ανέφερε ο κ. Μπαρκαγιάννης, λέγοντας ακόμη πως «εγώ είπα σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ό,τι ο πελάτης μου δεν κατάφερε να διακρίνει την διαφορά 2,5 ετών, από τα 12,5 που ήταν το κορίτσι όταν το συνάντησε έως τα 15 έτη, που προβλέπει η διάταξη του νόμου για την ηπιότερη μεταχείριση του κατηγορούμενου».

Ο δικηγόρος είπε πως το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι συλληφθέντες είναι «γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, δεν είναι βιασμός».

«Το ύφος στα μηνύματα, δεν συνάδει με ένα παιδί 12 ετών», παραδέχθηκε ο δικηγόρος σε άλλο σημείο της συνομιλίας του με τους παρουσιαστές της εκπομπής, υποστηρίζοντας ακόμη πως «Με το που έκανε εγγραφή στο chat ο πελάτης μου, κατευθείαν στα 5 δευτερόλεπτα, του ήρθε μήνυμα που έλεγε “γειά σου, είμαι 17 ετών, θες να συναντηθούμε στα Σεπόλια;”».

Συμπλήρωσε πως «Η συνάντηση δεν κράτησε πάνω από τρία λεπτά. Της είπε να πάνε σε ξενοδοχείο γιατί ένιωθε άσχημα. Εκείνη του είπε ότι ήθελε να πάει στο σπίτι να αφήσει τα λεφτά στην μητέρα της και επειδή αργούσε, με μηνύματα της είπε ότι φεύγει».

Ο δικηγόρος του 33χρονου είπε πως θα γίνει προσφυγή τους κατά της προφυλάκισης του πελάτη του.

