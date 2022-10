Κοινωνία

Κολωνός: Εισαγγελία και ΔΣΑ για τη διαρροή της δικογραφίας

Εισαγγελική έρευνα και πειθαρχική εξέταση με αφορμή διαρροή στοιχείων της δικογραφίας σχετικά με το βιασμό και τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης.

Μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσού, ο πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ Ζήσης Κωνσταντίνου, αργά σήμερα το βράδυ προχώρησε σε επείγουσα πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, από 6 δικηγόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση της 12χρονης ανήλικης στον Κολωνό.

Ο Ζήσης Κωνσταντίνου θα διερεύνηση τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα των 6 δικηγόρων που έχουν χειριστεί μέχρι σήμερα τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αφορμή για την άσκηση πειθαρχικής έρευνας απετέλεσε η διαρροή προανακριτικού υλικού της μυστικής προδικασίας, αλλά και οι δηλώσεις των δικηγόρων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υπόθεση της 12χρονης

