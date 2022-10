Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπέικον ντύθηκε… στα πράσινα

Το τριφύλλι πυροδότησε μεταγραφική βόμβα με την απόκτηση του 27χρονου NBAer.

Η προβληματική εικόνα που παρουσιάζει στην επίθεση του ο Παναθηναϊκός, από την έναρξη της εφετινής αγωνιστικής περιόδου και κορυφώθηκε στην βαριά ήττα από την Άλμπα Βερολίνου, ώθησε τους ανθρώπους της «πράσινης» ΚΑΕ σε αλλαγή πλάνων και άμεση ενίσχυση.

Το «τριφύλλι», με την παρέμβαση και του «ισχυρού άνδρα» του, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προσέγγισε το τελευταίο 48ωρο τον Ντουέιν Μπέικον και λίγα λεπτά πριν την αναμέτρηση με την Μονακό για την 4η αγωνιστική της Euroleague, ανακοίνωσε την απόκτηση του.

Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ τον Δεκέμβριο και το καλοκαίρι οι "πράσινοι" θα έχουν το δικαίωμα για opt out. Βασικός λόγος δεύτερων σκέψεων για τον Παναθηναϊκό ήταν πιθανά πειθαρχικά προβλήματα από την πλευρά του Αμερικανού, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκε η δικλείδα ασφαλείας έπεσαν οι υπογραφές.

Το βιογραφικό του Μπέικον:

Ο Ντουέιν Μπέικον γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1995 στη Florida των ΗΠΑ, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ το Florida State και στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ολοκλήρωσε την τελευταία του χρονιά εκεί (2016-2017) έχοντας 17.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

O Μπέικον επελέγη στο νούμερο 40 του NBA draft του 2017 από τους New Orleans Pelicans και δόθηκε ως ανταλλαγή στους Charlotte Hornets, όπου και αγωνίστηκε για τρεις σεζόν. Η καλύτερή του χρονιά στην ομάδα του Charlotte ήταν η δεύτερη (2018-2019), την οποία ολοκλήρωσε με 7.3 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Τον Νοέμβριο του 2020 υπέγραψε στους Orlando Magic και σε 72 αγώνες είχε 10.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Τον Οκτώβριο του 2021 ο Μπέικον μετακινήθηκε στην Ευρώπη για λογαριασμό της AS Monaco αγωνιζόμενος μαζί της στην Euroleague έχοντας 14 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 υπέγραψε στους Los Angeles Lakers από τους οποίους αποδεσμεύτηκε τον Οκτώβριο.

