Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Αρνητές… ήττας οι “ερυθρόλευκοι”

Παρά το εκρηκτικό τους ξεκίνημα, οι πρωταθλητές βρέθηκαν να κοιτούν την πλάτη των Ισπανών, αλλά βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και έκαναν το 3 στα 3 επί ισπανικού εδάφους.

Το τρία στα τρία επί ισπανικού εδάφους και το τέσσερα στα τέσσερα από το εναρκτήριο τζάμπολ της Euroleague φέτος έκανε ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια, νικώντας με 97-92, την Μπασκόνια. Μετά το νικηφόρο πέρασμα από Βαρκελώνη και Μαδρίτη, η ομάδα του Πειραιά πέρασε και από την «καυτή» Fernando Buesa Arena, υποχρεώνοντας τους Βάσκους, στην πρώτη ήττα τους, χάρη στη μεγάλη βραδιά των Σάσα Βεζένκοφ (26π. με 4/9 τρίποντα και 7ρ.) και Κώστα Σλούκα (20π. και 6 ασίστ).

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν πάλι η ψυχή του Ολυμπιακού, με… σκυλίσια άμυνα και 11 πόντους, ενώ ο Μουσταφά Φαλ κατέβασε 10 ριμπάουντ και έκανε 2 μεγαλοπρεπή κοψίματα, σημειώνοντας και 6 πόντους. Διψήφιος ήταν και ο Σακίελ ΜακΚίσικ (12π.), ενώ 8 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του ουσιαστικού Τόμας Ουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με +16 στο τέλος της 1ης περιόδου (16-32), αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 31-10 στη 2η περίοδο και βρέθηκε στο -5 (47-42), ενώ ήταν στο -9 (74-65) στο 30ό λεπτό παρά τα τέσσερα εύστοχα τρίποντα του Βεζένκοφ στην 3η περίοδο. Για να μπει με σερί 14-0 στην 4η περίοδο, με ηγέτη τον Κώστα Σλούκα και να φύγει νικητής από τη Βιτόρια. Με δύο στις δύο νίκες στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της φετινής Euroleague.

Πρώτος σκόρερ της Μπασκόνια αναδείχτηκε ο Μάικ Κότσαρ με 16 πόντους, 15 πρόσθεσε ο Τάντας Σεντεκέρσκις, ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Χόμζ και Μαρίνκοβιτς. Ο Μάρκους Χάουαρντ είχε 11 πόντους και 9 ο Ντάριους Τόμπσον.

Ο Ολυμπιακός, όπως και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είχε τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου. Χωρίς τον Στίβεν Ίνοκ παρατάχθηκε η Μπασκόνια.

Τα δεκάλεπτα: 16-32, 47-42, 74-65, 92-97

Διαιτητές: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Μπισάνγκ (Γαλλία), Κοβάλσκι (Πολωνία)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ζοάν Πεναρόγια): Χάουαρντ 11 (1), Ραϊέστε 4, Σεντεκέρσκις 15 (1), Μαρίνκοβιτς 12 (2), Τόμπσον 9 (3), Κότσαρ 16, Κοστέλο 6, Γκιεντράιτις 7 (1), Χόμζ 12 (3), Κούρουτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8, Κέιναν 5 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 11 (1), Φαλ 6, Σλούκας 20 (1), Βεζένκοφ 26 (4), Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 3 (1), Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 12 (1)

