Στοκχόλμη – Τσιτσιπάς: Με περίπατο… στον τελικό

Ο Έλληνας πρωταθλητής, θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον τενίστα που τον απέκλεισε στον 4ο γύρο του φετινού Roland Garros.

Έτοιμος για το δεύτερο τρόπαιο στο τουρνουά της Στοκχόλμης, τέσσερα χρόνια μετά τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του στη σουηδική πρωτεύουσα, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε «περίπατο» απέναντι στον Φινλανδό, Εμίλ Ρουσουβουόρι, με 2-0 σετ (6-2, 6-2) και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της Κυριακής (23/10), όπου θ΄ αντιμετωπίσει έναν ακόμη Σκανδιναβό, τον Δανό, Χόλγκερ Ρουν.

Απέναντι στο νο52 της παγκόσμιας κατάταξης, ο 24χρονος τενίστας ήταν σοβαρός και προσηλωμένος στο παιχνίδι του από το ξεκίνημα και από τη στιγμή που έκανε το πρώτο break δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να κλείσει άνετα και τα δύο σετ.

Την Κυριακή απέναντι στον Ρουν, ο Τσιτσιπάς θα επιδιώξει να πάρει ρεβάνς για την ήττα του στον 4ο γύρο του εφετινού Roland Garros. θα είναι η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση μετά το γαλλικό Open.

